В здании Морского вокзала во Владивостоке случился пожар
Ночью в здании Морского вокзала во Владивостоке загорелся один из офисов. Распространение огня удалось предотвратить благодаря своевременном обращении в пожарную охрану и слаженным действиям самих огнеборцев.
Сообщение о возгорании одного из офисов на Нижнепортовой, 1, поступило на пульт оперативного дежурного пожарной охраны Владивостока в 02:49.
В здании Морвокзала во Владивостоке ночью случился пожар.Видео: dps.control
– Спустя 6 минут (в 02:55) на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. В 03:04 пожар был локализован, а в 06:06, после проливки и осмотра места происшествия, полностью ликвидирован, – прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров. По предварительной информации, в офисном помещении произошло кроткое замыкание. На сигналу тревогу к зданию Морского вокзала прибыли сразу 18 человек личного состава и 6 спецмашин. Обошлось без пострадавших.
Напомним, в выходные пожар случился на крупной продовольственной базе Владивостока. Источник возгорания вовремя обнаружили, поэтому удалось избежать печальных последствий.
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ИСТОЧНИК KP.RU