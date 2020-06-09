2020-06-09T05:23:02+03:00
Происшествия

В здании Морского вокзала во Владивостоке случился пожар

По предварительным данным, в одном из офисов произошло короткое замыкание [видео]
Милана СОКОЛ
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ЧП на Морском вокзале произошло ночьюЧП на Морском вокзале произошло ночьюФото: Милана СОКОЛ
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Ночью в здании Морского вокзала во Владивостоке загорелся один из офисов. Распространение огня удалось предотвратить благодаря своевременном обращении в пожарную охрану и слаженным действиям самих огнеборцев.

Сообщение о возгорании одного из офисов на Нижнепортовой, 1, поступило на пульт оперативного дежурного пожарной охраны Владивостока в 02:49.

В здании Морвокзала во Владивостоке ночью случился пожар.Видео: dps.control

– Спустя 6 минут (в 02:55) на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. В 03:04 пожар был локализован, а в 06:06, после проливки и осмотра места происшествия, полностью ликвидирован, – прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров. По предварительной информации, в офисном помещении произошло кроткое замыкание. На сигналу тревогу к зданию Морского вокзала прибыли сразу 18 человек личного состава и 6 спецмашин. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в выходные пожар случился на крупной продовольственной базе Владивостока. Источник возгорания вовремя обнаружили, поэтому удалось избежать печальных последствий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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