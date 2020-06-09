2020-06-09T05:38:46+03:00
Общество

COVID-19 в Приморье — 58 новых случаев за сутки. 75 приморцев выздоровели

Коронавирус пришел уже в 32 муниципальных образованиях Приморья
Константин МИХАЙЛОВ
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Фото: pixabayФото: pixabay
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За прошедшие сутки в Приморье выявлено 58 новых случаев COVID-19, сообщили в ходе очередного заседания оперативного штаба во вторник, 9 июня. Глава краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская доложила губернатору о том, что темп прироста заболевания находится на уровне 2,4%. А также о том, что расширилась география заболевших — COVID-19 зафиксирован уже в 32 муниципальных образованиях Приморья.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 2 500 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

Наибольшее число заболевших по-прежнему во Владивостоке — 1 255 случаев и в Находке — 537 случаев. Находка также является абсолютным лидером по числу заболевших на 100 тысяч населения. По этому там продолжает действовать особый режим ограничений.

За минувшие сутки выздоровели еще 75 приморцев. Всего в крае успешно справились с недугом 1 529 человек. Почти 900 приморцев прямо сейчас проходят лечение от коронавирусной инфекции. Из них 36 находятся в тяжелом состоянии, а 13 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

COVID-19 унес еще одну жизнь. Умерла 68-летняя жительница Приморья. По состоянию на утро 9 июня скончались от COVID 24 человека.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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