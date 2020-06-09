Коронавирус в Приморье унес еще одну жизнь
Несмотря на все усилия приморским врачам не удалось 68-летнюю пациентку. Женщина поступила в госпиталь, уже находясь в тяжелом состоянии.
«Пациентка была почти сразу переведена на аппарат ИВЛ, болезнь прогрессировала и протекала в тяжелой форме. Почти четверо суток в круглосуточном режиме врачи боролись за ее жизнь, однако болезнь не отступала», — сообщили представители краевого минздрава. Также сообщается, что скончавшаяся имела ряд сопутствующих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистого характера.
Общее число умерших от пандемии коронавируса в Приморье на утро 9 июня — 24 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU