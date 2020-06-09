2020-06-09T05:54:21+03:00
Общество

Коронавирус в Приморье унес еще одну жизнь

Не смогла справиться с болезнью 68-летняя женщина, поступившая в госпиталь уже в тяжелом состоянии
Константин МИХАЙЛОВ
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Общее число умерших от COVID-19 достигло 24 человекОбщее число умерших от COVID-19 достигло 24 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Несмотря на все усилия приморским врачам не удалось 68-летнюю пациентку. Женщина поступила в госпиталь, уже находясь в тяжелом состоянии.

«Пациентка была почти сразу переведена на аппарат ИВЛ, болезнь прогрессировала и протекала в тяжелой форме. Почти четверо суток в круглосуточном режиме врачи боролись за ее жизнь, однако болезнь не отступала», — сообщили представители краевого минздрава. Также сообщается, что скончавшаяся имела ряд сопутствующих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистого характера.

Общее число умерших от пандемии коронавируса в Приморье на утро 9 июня — 24 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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