Смертность в Приморье растет и население края сокращается, следует из отчета губернатора

9 Июнь 2020 2020-06-09T07:12:48+03:00

За прошлый год жителей края, даже с учетом приехавших мигрантов, стало меньше почти на 7 тысяч

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В 2019 году в крае продолжала расти смертность, а естественная убыль населения составила 7498 человек. Это на 32,4% больше, чем в 2018-м. Такие данные были приведены в отчете губернатора Приморья Олега Кожемяко на заседании комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Заксобрания Приморья в понедельник, 8 июня.

Даже с учетом миграционного прироста жителей региона за минувший год жителей Приморья стало на 6,8 тысячи меньше. Демографическая тенденция сохраняется и в текущем году: за первых три месяца 2020 года умерло на 2701 человека больше, чем родилось. Количество умерших за это время в общей сложности составило 6630 человек.

По предварительным данным Приморскстата, на 1 января 2020 года в Приморье постоянно проживали 1 895 900 человек. Население края сокращается с 1991 года. Уменьшение количества жителей происходит в основном за счет естественной убыли, считает Росстат.

По его прогнозам в будущем будет сокращаться ежегодный миграционный отток — от 2,5 тысячи человек в 2020 году до 0,2 тысячи — к 2036-му. Также ожидается прекращение процесса демографического старения населения. Прогнозируемая продолжительность жизни вырастет с 71,26 года в 2020 году до 77,52 в 2035-м.

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ИСТОЧНИК KP.RU