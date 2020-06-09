2020-06-09T07:02:45+03:00
Общество

Губернатор заявил: контроль за безопасностью детей в дошкольных учреждениях должен быть усилен

Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарных норм в детсадах Октябрьского округа, Хасанского, Михайловского районов
Никита СЕРГЕЕВ
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Количество дежурных групп в детских садах Приморья увеличиваетсяКоличество дежурных групп в детских садах Приморья увеличиваетсяФото: Мария ЛЕНЦ
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На заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 во вторник, 9 июня, губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил о том, что следует усилить контроль за безопасностью детей в дошкольных учреждениях. Поводом к заявлению стал доклад руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, сообщившей, что в ведомство продолжают поступать уведомления от дошкольных учреждений об открытии новых дежурных групп. Они начали открываться недавно в связи с постепенной отменой ограничений и увеличением занятости взрослого населения.

— На сегодняшний день на территории Приморского края функционируют 402 учреждения, в которых работают 986 дежурных групп. В них находятся 10 306 детей. Мы продолжаем рейдовые мероприятия, последние прошли в пятницу и понедельник — проверено 41 детское образовательное учреждение. Особое внимание прошу обратить глав Октябрьского округа, Хасанского, Михайловского районов — не во всех садах на этих территориях при проведении «утреннего фильтра» присутствуют медицинские работники, — отметила Татьяна Детковская.

Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов разобраться с этим вопросом.

— Прошу глав эту работу наладить, чтобы в последующем не допускать подобные ситуации и, конечно, новые вспышки заболевания, — сказал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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