Морская прогулка губернатора Приморья: бухты, острова, кекуры и лежбище нерпы на заповедной территории

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:51:13+03:00

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В прошедший уик-энд губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал в Дальневосточном морском заповеднике. Визит был неофициальным и заранее о нем не сообщалось. Глава региона и директор заповедника Николай Якушевский прошли акваторию на катере охраны.

Экскурсия по заповеднику прошла на катере охраны. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Морская прогулка стартовала на Восточном участке заповедника, где расположены острова Большой Пелис, Матвеева, Стенина, Гильдебрандта, Де-Ливрона, Дурново, островки Максимова, Астафьева, Входные, кекуры Бакланьи, бухты Средняя, Горшкова, Астафьева, Нерпичья, Спасения и Теляковского.

Дальневосточный морской заповедник. Фото: сайт заповедника

Кожемяко интересовался названиями островов, мысов, бухт заповедника. На кекурах Бакланьих губернатору удалось увидеть тюленей (ларгу или нерпу пятнистую).

Ларга, или пёстрая нерпа — вид тюленей, обитающих в Приморье. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Глава региона и директор заповедника обсудили перспективы развития туризма на территории Приморского края и на заповедной территории. Речь шла о приемлемости туристического дайвинга в охраняемой зоне, об уже существующих эколого-туристических маршрутах, о возможных формах туристической активности в пределах заповедника.

Беседа о перспективах. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

— Мы стремимся к достижению разумного компромисса между интересами охраны природы и социально-экономическими аспектами развития региона. Создать условия щадящего природопользования при взаимодействии с туристической отраслью — основная задача, — рассказал Николай Якушевский.

Экскурсия губернатора продолжилась на Южном участке заповедника, включающем острова Фуругельма и Веры, Мыс островок Фальшивый, несколько групп камней и кекуров, бухты Калевала, Сивучья и Пемзовая. Прощаясь, директор заповедника вручил Олегу Кожемяко книгу «Заповедное море» четвертого директора заповедника Андрея Малютина и фильм, посвященный 40-летию заповедника.

Побывать на особо охраняемой природной территории заповедника можно с целью познавательного туризма, обратившись к туроператорам и агентствам, с которыми у заповедника подписан договор о сотрудничестве. Посетить ООПТ можно при наличии разрешительного билета и в сопровождении сотрудника заповедника. Экскурсии по территории проводят специалисты отдела познавательного туризма.

СПРАВКА:

В сентябре 2003 года Дальневосточный морской заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО за заслуги и значимость находящихся под его охраной животных и растений, сообществ и ландшафтов. На прилегающих к заповеднику земельных участках и водных объектах созданы охранные зоны: на суше вдоль сухопутных границ заповедника — шириной 500 метров, на море вокруг морских границ ООПТ — 3 мили. Акваторию запрещено посещать судам длиной более 10 метров, с двигателями мощностью более 350 лошадиных сил, скорость передвижения ограничена 15 узлами.

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ИСТОЧНИК KP.RU