Губернатор Приморья прошел по развалинам замка Янковского в бухте Витязь

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:18:26+03:00

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко в минувшие выходные посетил легендарный дом-замок Ивана Янковского в бухте Витязь. Трехэтажное здание было построено в 1918-1919 годах у подножия горы Туманной по проекту старшего сына Михаила Янковского, архитектора Александра Михайловича.

— Мы встретили губернатора Олега Кожемяко на берегу на Витязе. У Олега Николаевича большая любовь к истории края, особенно к истории смутных времен начала 20 века. Для нас эта экскурсия и поход в дом Янковского явился частью презентации возможностей рекреационно-туристического комплекса, — рассказал организатор рекреационно-туристического кластера Константин Богданенко.

Губернатор Олег Кожемяко на исторических развалинах. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Сейчас от дома сохранились лишь стены, сооруженные из бетона и местной прибрежной гальки. А раньше дом-замок имел множество комнат, среди которых была и бильярдная, телефонную связь, потайной ход в подземелье с выходом в соседний овраг. Хозяин превратили жилище в подобие крепости на случай нападения хунхузов — китайских разбойников, орудовавших в те времена на территории нынешнего Приморья. Увы, но на данный момент дом не числится памятником архитектуры и не является объектом культурного наследия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU