Репетиции парада Победы начинаются на улицах Владивостока этой ночью

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:42:48+03:00

В часы, когда будут проходить тренировки, движение транспорта в центре столицы Приморья будет ограничено

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Репетиции военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начинаются на территории Владивостока предстоящей ночью, 10 июня. Первая тренировка прохождения парадных расчетов начнется в 4:00 утра и продлится до 6:00.

Как сообщает администрация города, в часы проведения репетиций в городе будут временно ограничены движение и парковка автотранспортных средств.

На этот раз движение автотранспорта будет ограничено по следующим улицам:

— Алеутской (от пересечения с Семеновской до пересечения с 1-й Морской);

— Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской);

— Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Семеновской);

— Океанскому проспекту (от пересечения со Светланской до пересечения с Семеновской);

— Адмирала Фокина (от пересечения с Уборевича до пересечения с Океанским проспектом).

Объезд автотранспорта будет осуществляться по Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

Последующие репетиции запланированы на 13, 15, 19 и 20 июня.

Юбилейный парад Победы состоится 24 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU