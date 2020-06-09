Репетиции парада Победы начинаются на улицах Владивостока этой ночью
Репетиции военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начинаются на территории Владивостока предстоящей ночью, 10 июня. Первая тренировка прохождения парадных расчетов начнется в 4:00 утра и продлится до 6:00.
Как сообщает администрация города, в часы проведения репетиций в городе будут временно ограничены движение и парковка автотранспортных средств.
На этот раз движение автотранспорта будет ограничено по следующим улицам:
— Алеутской (от пересечения с Семеновской до пересечения с 1-й Морской);
— Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской);
— Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Семеновской);
— Океанскому проспекту (от пересечения со Светланской до пересечения с Семеновской);
— Адмирала Фокина (от пересечения с Уборевича до пересечения с Океанским проспектом).
Объезд автотранспорта будет осуществляться по Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.
Последующие репетиции запланированы на 13, 15, 19 и 20 июня.
Юбилейный парад Победы состоится 24 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU