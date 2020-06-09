2020-06-09T10:42:48+03:00
Общество

Репетиции парада Победы начинаются на улицах Владивостока этой ночью

В часы, когда будут проходить тренировки, движение транспорта в центре столицы Приморья будет ограничено
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации ВладивостокаФото: пресс-служба администрации Владивостока
Изменить размер текста:

Репетиции военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начинаются на территории Владивостока предстоящей ночью, 10 июня. Первая тренировка прохождения парадных расчетов начнется в 4:00 утра и продлится до 6:00.

Как сообщает администрация города, в часы проведения репетиций в городе будут временно ограничены движение и парковка автотранспортных средств.

На этот раз движение автотранспорта будет ограничено по следующим улицам:

— Алеутской (от пересечения с Семеновской до пересечения с 1-й Морской);

— Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской);

— Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Семеновской);

— Океанскому проспекту (от пересечения со Светланской до пересечения с Семеновской);

— Адмирала Фокина (от пересечения с Уборевича до пересечения с Океанским проспектом).

Объезд автотранспорта будет осуществляться по Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

Последующие репетиции запланированы на 13, 15, 19 и 20 июня.

Юбилейный парад Победы состоится 24 июня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СМИ сообщили о найденной на помойке в Приморье компьютерной технике, якобы закупленной для МВД
Репетиции парада Победы начинаются на улицах Владивостока этой ночью
Губернатор Приморья прошел по развалинам замка Янковского в бухте Витязь
Салют в День города Владивостока 2020: во сколько начнется и где посмотреть
Морская прогулка губернатора Приморья: бухты, острова, кекуры и лежбище нерпы на заповедной территории
Дорога «Нефтеветка — Кунгасный» станет альтернативным объездом на время ремонта Некрасовского путепровода во Владивостоке
Губернатор заявил: контроль за безопасностью детей в дошкольных учреждениях должен быть усилен
Сбербанк разработал маркетплейс для застройщиков
Смертность в Приморье растет и население края сокращается, следует из отчета губернатора
Кандидаты в «почетные граждане» все те же: профильный комитет Думы одобрил решение комиссии
Коронавирус в Приморье унес еще одну жизнь
Владивосток возвращается к жизни оффлайн: горожане стали меньше играть и пересылать мемы
COVID-19 в Приморье — 58 новых случаев за сутки. 75 приморцев выздоровели
В здании Морского вокзала во Владивостоке случился пожар
«Россети ФСК ЕЭС» начала основной этап строительства объектов для энергоснабжения компрессорной станции №1 газопровода «Сила Сибири»