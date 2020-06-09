СМИ сообщили о найденной на помойке в Приморье компьютерной технике, якобы закупленной для МВД

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:02:23+03:00

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О странной находке в правоохранительные органы сообщили сотрудники лодочного кооператива, расположенного в Большом Камне. По информации VL.ru, в мусорных контейнерах лежали коробки с компьютерной техникой. При этом в сопроводительных документах, прикрепленных к системных блоках, якобы было указано, что имущество принадлежит одному из подразделений УМВД по Приморскому краю. Более того, техника была закуплена по госконтракту, буквально в прошлом году.

Как уверяет источник Vl.ru, коробки с системными блоками, мониторами и прочей оргтехникой, на территорию лодочного кооператива привез неизвестный. Водитель грузовой машины быстро сбросил груз в мусорные контейнеры и ретировался. Очевидцы решили сообщить о столь необычном сюрпризе на телефон доверия УМВД по Приморскому краю. После чего и началась проверка.

– Уже проведена проверка. Информация не соответствует действительности. В ходе проверочных мероприятий установлено, что в мае 2020 года сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» для дальнейшей утилизации действительно были вывезены три пустых коробки из-под системных блоков. Подчеркнем, пустые коробки. Компьютерная техника, находящаяся на балансе УМВД России по Приморскому краю, находится в служебных кабинетах и используется по назначению, – прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU