2020-06-09T11:02:23+03:00
Общество

СМИ сообщили о найденной на помойке в Приморье компьютерной технике, якобы закупленной для МВД

Полиция уже провела проверку и опровергла информацию
Ярослав ЮРИН
Поделиться:
Полиция провела проверку по факту странной находкиПолиция провела проверку по факту странной находкиФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

О странной находке в правоохранительные органы сообщили сотрудники лодочного кооператива, расположенного в Большом Камне. По информации VL.ru, в мусорных контейнерах лежали коробки с компьютерной техникой. При этом в сопроводительных документах, прикрепленных к системных блоках, якобы было указано, что имущество принадлежит одному из подразделений УМВД по Приморскому краю. Более того, техника была закуплена по госконтракту, буквально в прошлом году.

Как уверяет источник Vl.ru, коробки с системными блоками, мониторами и прочей оргтехникой, на территорию лодочного кооператива привез неизвестный. Водитель грузовой машины быстро сбросил груз в мусорные контейнеры и ретировался. Очевидцы решили сообщить о столь необычном сюрпризе на телефон доверия УМВД по Приморскому краю. После чего и началась проверка.

– Уже проведена проверка. Информация не соответствует действительности. В ходе проверочных мероприятий установлено, что в мае 2020 года сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» для дальнейшей утилизации действительно были вывезены три пустых коробки из-под системных блоков. Подчеркнем, пустые коробки. Компьютерная техника, находящаяся на балансе УМВД России по Приморскому краю, находится в служебных кабинетах и используется по назначению, – прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СМИ сообщили о найденной на помойке в Приморье компьютерной технике, якобы закупленной для МВД
Репетиции парада Победы начинаются на улицах Владивостока этой ночью
Губернатор Приморья прошел по развалинам замка Янковского в бухте Витязь
Салют в День города Владивостока 2020: во сколько начнется и где посмотреть
Морская прогулка губернатора Приморья: бухты, острова, кекуры и лежбище нерпы на заповедной территории
Дорога «Нефтеветка — Кунгасный» станет альтернативным объездом на время ремонта Некрасовского путепровода во Владивостоке
Губернатор заявил: контроль за безопасностью детей в дошкольных учреждениях должен быть усилен
Сбербанк разработал маркетплейс для застройщиков
Смертность в Приморье растет и население края сокращается, следует из отчета губернатора
Кандидаты в «почетные граждане» все те же: профильный комитет Думы одобрил решение комиссии
Коронавирус в Приморье унес еще одну жизнь
Владивосток возвращается к жизни оффлайн: горожане стали меньше играть и пересылать мемы
COVID-19 в Приморье — 58 новых случаев за сутки. 75 приморцев выздоровели
В здании Морского вокзала во Владивостоке случился пожар
«Россети ФСК ЕЭС» начала основной этап строительства объектов для энергоснабжения компрессорной станции №1 газопровода «Сила Сибири»