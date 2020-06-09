На Чуркине во Владивостоке обнаружили труп неизвестного мужчины

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:49:24+03:00

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Труп неизвестного мужчины обнаружили на мысе Чуркин во Владивостоке. Тело человека нашли еще 4 июня в районе улицы Калинина, недалеко от продовольственной базы «Орпок», где в воскресенье произошел пожар. Полиция просит откликнуться тех, кто может опознать человека.

– Личность погибшего до сегодняшнего дня установить не удалось, – прокомментировали в пресс-службе УМВД Росиии по Приморскому краю.

На вид мужчине около 50 лет, рыжая борода, лобные залысины.

Опознать погибшего можно по одежде, на нем куртка коричнего цвета, темная рубашка (рисунок в виде квадратов), темные брюки.

Во Владивостоке полиция пытается установить личность погибшего. Фото: primpoisk25

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о мужчине или его родственниках, просят обращаться по следующим телефонам: 8 (4232) 27-93-60 – ОП №2 УМВД России по Владивостоку или 102 – полиция. Также данные о погибшем можно передать волонтерам по номеру: 8 914 721 22 32 или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

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ИСТОЧНИК KP.RU