9 Июнь 2020 2020-06-09T11:56:38+03:00

Зал ожидания длиной в 7 лет: пенсионерка из Иркутска поселилась в аэропорту и не ждет ни от кого помощи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В аэропорту Иркутска в зале ожидания вот уже семь лет живет пенсионерка Людмила Лисицына. Нет, это не сценарий российской киноадаптации фильма "Терминал", а самый настоящий факт. Сама женщина всячески отказывается от какой-либо помощи, живет на свою пенсию, а работники аэропорта говорят, что у нее отобрали Квартиру, сообщает "Комсомольская правда - Иркустк".

«Уже несколько месяцев наблюдаю на втором этаже иркутского аэропорта пожилую женщину. Оказывается, она там живет. Спросил ее: как там оказалась? Она ответила, что так получилось». Такой пост в соцсетях на днях оставил мэр Бодайбо Евгений Юмашев. Пост содержит и фотографию пенсионерки, которая сидит в зале ожидания, вокруг нее разложены ее личные вещи на двух рядах стульев. С первого взгляда и не подумаешь, что человек действительно вот уже семь лет живет в зале ожидания, ее легко спутать с пассажиром отмененного рейса.

Тот самый пост мэра Бодайбо Евгения Юмашева.

Вот и корреспонденты «Комсомолки», которые отправились в аэропорт, не сразу признали в пенсионерке постоялицу аэровокзала. «Опознали» сначала ее вещи, сопоставив с информацией в социальных сетях – много сумок, пакетов, а еще зимний пуховик, висящий на спинке сидения. Все это находилось в том же самом месте, как на фото из интернета. Саму же женщину удалось заметить в нескольких метрах от ее «дома». Она спускалась в аптеку на первый этаж, когда к ее жилищу пришли корреспонденты.

- А мне не нужна никакая помощь, - тут же сказала, как отрезала, на призывы помочь ей. - Как я тут оказалась? Не ваше дело, с моей проблемой уже разбираются, вопрос решается. Так что, уходите.

Ну а дальше сибирячка принялась за обед, вытащив контейнер с едой.

- Она живет здесь уже около 7 лет, - рассказал "КП"-"Иркутск" руководитель пресс-службы аэропорта «Иркутск» Клим Куликов. – Раньше приходила ночевать только на зиму, а теперь круглый год. Что мы только не пробовали делать. Писали в соцзащиту, полицию, даже за свой счет предлагали заселить ее в дом престарелых. Она ни в какую не хочет уходить. А без ее личного согласия забрать ее туда не могут. Конечно, мы разговаривали с женщиной. Версий о том, как она здесь оказалась, у нее несколько. Одним она говорит, что якобы, потеряла жилье еще во время авиакатастрофы, когда на жилые дома упал самолет Ан-124 «Руслан» (трагедия произошла в декабре 1997 года, прим. Ред.). Другим, что отобрали квартиру.

Женщина делает какие-то заметки в блокноте.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нельзя сказать, что за 7 лет Людмила Ивановна как-то мешала работе аэропорта. Напротив, женщина ведет себя обособлено, ни у кого ничего не просит и живет вполне самостоятельной жизнью, хоть и на территории аэропорта. За все это время на нее никто не пожаловался. Наоборот работники аэропорта пытались хоть как помочь женщине. Впрочем и выгнать пенсионерку на улицу сотрудники аэропорта не могут, ведь она хоть и живет, но формально находится в зале общего пользования. По закону время местонахождения там не регламентировано. По-человечески пенсионерку, конечно, жалко. Ей бы достойные условия, а никак не быт на холодных скамейках.

- У меня есть пенсия, - говорит пожилая дама чуть погодя. – Я не нуждаюсь.

И действительно - на человека без определенного места жительства она не похожа - опрятная, чистая, на руке кольцо, часы.

- Просит у нас кипяток, - говорит провизор аптечного пункта в здании аэровокзала Ирина Тюрина. – Мы, конечно, наливаем ей. Пытались угостить гематогеном, отказывается. Ни разу не было, чтобы она что-то просила бесплатно. Без денег не берет ничего. Я тоже спрашивала, почему она живет у нас? Ответила, что у нее забрали квартиру.

Здание аэропорта стало домом для пенсионерки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Людмиле пытались помочь еще 7 лет назад. Это подтверждает официальный ответ минсоцразвития Приангарья 2013 года на запрос начальника линейного МВД на воздушном транспорте. Вот выдержки текста.

«Для оказания социальной помощи Людмиле Лисицыной, с ней была организована встреча по месту ее пребывания. Однако Людмила Ивановна отказалась от предложенной помощи. При ее желании ей может быть предоставлен временный приют в «Центре социальной адаптации» в Ангарске. Для поступления туда, женщине нужно обратиться по указанному адресу».

Но за все семь лет проживания в аэропорту пенсионерка так ни к кому и не обратилась. Если вы что-либо знаете о Людмиле Лисициной, о ее родных, или знаете, как ей можно помочь, - пишите или звоните в «Комсомолку». Журналисты обратились в минсоцразвития региона, ждут ответ и следят за продолжением развития событий.

ИСТОЧНИК KP.RU