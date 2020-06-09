2020-06-09T12:31:08+03:00
Общество

Застройщик на Нейбута, где местные жители смогли приостановить вырубку, огораживает лес сплошным забором

Возмущенные горожане снова вышли на стихийный митинг и вызвали на место участкового и депутатов
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Лес огораживают забором. Фото: предоставлено очевидцамиЛес огораживают забором. Фото: предоставлено очевидцами
Изменить размер текста:

Очередной виток противостояния между жителями многоэтажек на Нейбута и застройщиком микрорайона «Южный» на семь многоэтажек можно было наблюдать сегодня, 9 июня. Устроившие почти круглосуточное дежурство неравнодушные граждане заметили строителей, которые начали возводить вокруг леса, планируемого под вырубку, высокий металлический забор, и вышли помешать этим работам. На место пригласил участкового и депутатов.

Вырубка леса на Нейбута началась на прошлой неделе. Здесь планируется построить семь многоэтажек, для чего нужно вырубить больше 3,7 тысяч деревьев. Рабочие успели спилить часть леса, чуть больше половины участка, однако в среду, 3 июня, жители ближайших многоэтажек вышли на митинг и не дали продолжить вырубку.

Вызванные сотрудники Росприроднадзора подтвердили догадки горожан - на участке есть краснокнижные растения. Правда, они нашли только два молодых дерева диморфанта, в то время как граждане насчитали таких больше ста.

Вырубка на несколько дней остановилась, а жители несли почти круглосуточную вахту. Но сегодня пауза прервалась, на месте появились рабочие с тяжелой техникой, которая возила стройматериалы прямо по спорному участку. Руководитель бригады рассказал, что он, как ИП, заключил договор только на установку забора, что, по его мнению, не запрещено, ведь участок принадлежит застройщику. Жители уверены, что никакой деятельности, даже по периметру, вест здесь нельзя, поскольку участок спорный, а высокий непроницаемый забор нужен только для одной цели - скрыть от посторонних глаз происходящее на участке, на котором по-прежнему растут краснокнижные деревья. А также скрыть следы преступлений - срубленных и сломанных деревьев, вырубка которых запрещена.

Лес на Нейбута во Владивостоке огораживают забором, чтобы скрыть вырубку от глаз посторонних.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вонь на всю округу»: часть Ленинского района Владивостока затопило канализацией
Застройщик на Нейбута, где местные жители смогли приостановить вырубку, огораживает лес сплошным забором
Зал ожидания длиной в 7 лет: пенсионерка из Иркутска поселилась в аэропорту и не ждет ни от кого помощи
На Чуркине во Владивостоке обнаружили труп неизвестного мужчины
СМИ сообщили о найденной на помойке в Приморье компьютерной технике, якобы закупленной для МВД
Репетиции парада Победы начинаются на улицах Владивостока этой ночью
Губернатор Приморья прошел по развалинам замка Янковского в бухте Витязь
Салют в День города Владивостока 2020: во сколько начнется и где посмотреть
Морская прогулка губернатора Приморья: бухты, острова, кекуры и лежбище нерпы на заповедной территории
Дорога «Нефтеветка — Кунгасный» станет альтернативным объездом на время ремонта Некрасовского путепровода во Владивостоке
Губернатор заявил: контроль за безопасностью детей в дошкольных учреждениях должен быть усилен
Сбербанк разработал маркетплейс для застройщиков
Смертность в Приморье растет и население края сокращается, следует из отчета губернатора
Кандидаты в «почетные граждане» все те же: профильный комитет Думы одобрил решение комиссии
Коронавирус в Приморье унес еще одну жизнь
Владивосток возвращается к жизни оффлайн: горожане стали меньше играть и пересылать мемы
COVID-19 в Приморье — 58 новых случаев за сутки. 75 приморцев выздоровели
В здании Морского вокзала во Владивостоке случился пожар
«Россети ФСК ЕЭС» начала основной этап строительства объектов для энергоснабжения компрессорной станции №1 газопровода «Сила Сибири»