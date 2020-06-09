Застройщик на Нейбута, где местные жители смогли приостановить вырубку, огораживает лес сплошным забором

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:31:08+03:00

Возмущенные горожане снова вышли на стихийный митинг и вызвали на место участкового и депутатов

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Очередной виток противостояния между жителями многоэтажек на Нейбута и застройщиком микрорайона «Южный» на семь многоэтажек можно было наблюдать сегодня, 9 июня. Устроившие почти круглосуточное дежурство неравнодушные граждане заметили строителей, которые начали возводить вокруг леса, планируемого под вырубку, высокий металлический забор, и вышли помешать этим работам. На место пригласил участкового и депутатов.

Вырубка леса на Нейбута началась на прошлой неделе. Здесь планируется построить семь многоэтажек, для чего нужно вырубить больше 3,7 тысяч деревьев. Рабочие успели спилить часть леса, чуть больше половины участка, однако в среду, 3 июня, жители ближайших многоэтажек вышли на митинг и не дали продолжить вырубку.

Вызванные сотрудники Росприроднадзора подтвердили догадки горожан - на участке есть краснокнижные растения. Правда, они нашли только два молодых дерева диморфанта, в то время как граждане насчитали таких больше ста.

Вырубка на несколько дней остановилась, а жители несли почти круглосуточную вахту. Но сегодня пауза прервалась, на месте появились рабочие с тяжелой техникой, которая возила стройматериалы прямо по спорному участку. Руководитель бригады рассказал, что он, как ИП, заключил договор только на установку забора, что, по его мнению, не запрещено, ведь участок принадлежит застройщику. Жители уверены, что никакой деятельности, даже по периметру, вест здесь нельзя, поскольку участок спорный, а высокий непроницаемый забор нужен только для одной цели - скрыть от посторонних глаз происходящее на участке, на котором по-прежнему растут краснокнижные деревья. А также скрыть следы преступлений - срубленных и сломанных деревьев, вырубка которых запрещена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/783950" frameborder="0"></iframe> Лес на Нейбута во Владивостоке огораживают забором, чтобы скрыть вырубку от глаз посторонних.

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ИСТОЧНИК KP.RU