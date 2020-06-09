«Вонь на всю округу»: часть Ленинского района Владивостока затопило канализацией

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:59:24+03:00

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Из-за масштабной коммунальной аварии зловонными потоками оказались скованы часть улиц Ленински район Владивостока. Из-за мощного засора в колодце в районе домов 35-41 на Толстого, нечистоты хлынули на дорогу. Чтобы прочистить канализацию специалистам пришлось пригнать тяжелую технику.

«После Толстого сразу на мойку. У работника, который мыл машину, аж уши были красные. Надеюсь к деньгам», «Да вообще не смешно, ехала мимо, от запаха чуть не стошнило. Теперь срочно на мойку», «Там дышать нечем, вонища до самого Гоголя», – делятся пользователи в социальной сети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/783970" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке прорвало канализацию на Толстого.Видео: dps_vl

По словам очевидцем, канализационные стоки затопили не только Толстого но и кольцо на проспекте Красного Знамени. До настоящего момента неприятный запах ощущается по всей округе.

– 8 июня, как только поступило сообщение об аварийной ситуации а место в течение 20 минут прибыла районная бригада подразделения «Горканализация» КГУП «Приморский водоканал». Был выявлен засор в глубоком колодце, на глубине около 5 метров. Для устранения была привлечена техника: каналопромывочная машина, илососная машина, поливомоечная машина, спецавтофургон и самосвал для вывоза извлеченного мусора. На Толстого 35-41 работы по устранению аварийной ситуации велись до позднего вечера 8 июня и продолжились сегодня, 9 июня. После вывоза самосвалом извлеченного мусора, территория будет зачищена, промыта и прохлорирована, – прокомментировала пресс-служба КГУП «Приморский водоканал».

Серьезный засор стал причиной коммунальной аварии. Фото: КГУП «Приморский водоканал»

По словам специалистов, подобные засоры образуются ежедневно из-за неправильного пользования системой канализации некоторыми жителями и организациями.

– В систему, зачастую, сбрасывается крупный мусор, средства личной гигиены, вследствие чего образовывается «пробка» и система «встает», часто канализационные стоки из-за этого выходят на рельеф, – отметили в ведомстве.

За 2019 год подразделением «Горканализация» было устранено около 6500 засоров. Аварийные ситуации помогают выявлять сотрудники районных бригад, во время обхода. Также о ЧП сообщают сами жители или специалисты управляющих компаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU