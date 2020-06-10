Жара в Приморье до +33°C: синоптики дали прогноз на 10 июня

10 Июнь 2020 2020-06-10T00:21:50+03:00

В Приморье местами уже лето Фото: Сергей БАЛАНОВ

В некоторых районах края местами кратковременный дождь и даже гроза

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Сегодня, 10 июня, в Приморье погоду определяют фронтальные разделы. Переменная облачность, умеренный южный ветер, местами гроза и температура воздуха от +14 до +33°C – такой прогноз передает портал «Примпогода».

Что касается Владивостока, то здесь от +16 до +18°C, преимущественно без осадков, утром местами туман. Во второй половине дня может усилиться ветер.

В Уссурийске возможна гроза, вероятность кратковременного дождя - 60%. Зато температура воздуха +25...+27°C. В Находке преимущественно без осадков, температура воздуха +22...+24°C.

Температура воды в Амурском заливе +15°С, в бухте Находка +13°C, в заливе Посьета +18°C

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ИСТОЧНИК KP.RU