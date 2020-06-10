2020-06-10T01:06:48+03:00
Происшествия

«Ефремов запустил флешмоб»: пьяная водительница в приморском Фокино врезалась в здание, есть пострадавшие

Полиция города Фокино устанавливает обстоятельства ДТП
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Иномарка протаранила здание в Приморье. Фото: УМВД по ПКИномарка протаранила здание в Приморье. Фото: УМВД по ПК
Изменить размер текста:

В последние два дня если где и пишут про пьяную езду и аварию, то подразумевается чудовищный инцидент с актером Михаилом Ефремовым в Москве, где из-за него погиб человек. Однако в Приморье есть свои «герои». 9 июня в прекрасном городе Фокино, через который проходит трасса Владивосток – Находка, на этой самой трассе, на «семи ветрах» - так местные зовут этот район – произошло другое пьяное ДТП.

Универсал «Тойота Ипсум» двигался в сторону Находки и налетел на стоящее у дороги кирпичное трехэтажное здание. На место тут же прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Оказалось, что за рулем находилась 47-летняя женщина, без водительских прав. Она даже в автошколе не училась. В состоянии алкогольного опьянения она выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора, не справилась с управлением и въехала в здание.

Иномарка протаранила здание в Приморье. Фото: УМВД по ПК

Иномарка протаранила здание в Приморье. Фото: УМВД по ПК

Травмы различной степени тяжести получили два человека - сама женщина-водитель и ее пассажир.

- Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших в автоаварии. Назначено проведение ряда исследований, - сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

В соцсетях граждане негодуют: ведь всегда есть возможность воспользоваться услугой трезвый водитель. «Зачем? Ефремов запустил флешмоб?» - возмущаются приморцы. Помните, пьяный за рулем – потенциальный убийца. Не позволяйте ни себе, ни окружающим садиться за руль после употребления алкоголя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Куньлунь» переедет во Владивосток?
«Ефремов запустил флешмоб»: пьяная водительница в приморском Фокино врезалась в здание, есть пострадавшие
Жара в Приморье до +33°C: синоптики дали прогноз на 10 июня
«Вонь на всю округу»: часть Ленинского района Владивостока затопило канализацией
Застройщик на Нейбута, где местные жители смогли приостановить вырубку, огораживает лес сплошным забором
Зал ожидания длиной в 7 лет: пенсионерка из Иркутска поселилась в аэропорту и не ждет ни от кого помощи
На Чуркине во Владивостоке обнаружили труп неизвестного мужчины
СМИ сообщили о найденной на помойке в Приморье компьютерной технике, якобы закупленной для МВД
Репетиции парада Победы начинаются на улицах Владивостока этой ночью
Губернатор Приморья прошел по развалинам замка Янковского в бухте Витязь
Салют в День города Владивостока 2020: во сколько начнется и где посмотреть
Морская прогулка губернатора Приморья: бухты, острова, кекуры и лежбище нерпы на заповедной территории
Дорога «Нефтеветка — Кунгасный» станет альтернативным объездом на время ремонта Некрасовского путепровода во Владивостоке
Губернатор заявил: контроль за безопасностью детей в дошкольных учреждениях должен быть усилен
Сбербанк разработал маркетплейс для застройщиков
Смертность в Приморье растет и население края сокращается, следует из отчета губернатора
Кандидаты в «почетные граждане» все те же: профильный комитет Думы одобрил решение комиссии
Коронавирус в Приморье унес еще одну жизнь
Владивосток возвращается к жизни оффлайн: горожане стали меньше играть и пересылать мемы
COVID-19 в Приморье — 58 новых случаев за сутки. 75 приморцев выздоровели
В здании Морского вокзала во Владивостоке случился пожар
«Россети ФСК ЕЭС» начала основной этап строительства объектов для энергоснабжения компрессорной станции №1 газопровода «Сила Сибири»