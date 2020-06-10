«Ефремов запустил флешмоб»: пьяная водительница в приморском Фокино врезалась в здание, есть пострадавшие

10 Июнь 2020 2020-06-10T01:06:48+03:00

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В последние два дня если где и пишут про пьяную езду и аварию, то подразумевается чудовищный инцидент с актером Михаилом Ефремовым в Москве, где из-за него погиб человек. Однако в Приморье есть свои «герои». 9 июня в прекрасном городе Фокино, через который проходит трасса Владивосток – Находка, на этой самой трассе, на «семи ветрах» - так местные зовут этот район – произошло другое пьяное ДТП.

Универсал «Тойота Ипсум» двигался в сторону Находки и налетел на стоящее у дороги кирпичное трехэтажное здание. На место тут же прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Оказалось, что за рулем находилась 47-летняя женщина, без водительских прав. Она даже в автошколе не училась. В состоянии алкогольного опьянения она выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора, не справилась с управлением и въехала в здание.

Иномарка протаранила здание в Приморье. Фото: УМВД по ПК

Травмы различной степени тяжести получили два человека - сама женщина-водитель и ее пассажир.

- Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших в автоаварии. Назначено проведение ряда исследований, - сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

В соцсетях граждане негодуют: ведь всегда есть возможность воспользоваться услугой трезвый водитель. «Зачем? Ефремов запустил флешмоб?» - возмущаются приморцы. Помните, пьяный за рулем – потенциальный убийца. Не позволяйте ни себе, ни окружающим садиться за руль после употребления алкоголя.

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ИСТОЧНИК KP.RU