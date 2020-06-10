«Куньлунь» переедет во Владивосток?

10 Июнь 2020 2020-06-10T01:57:40+03:00

Спортивное сообщество обсуждает судьбу китайского хоккейного топ-клуба, допуская, что он может заменить выбывший из КХЛ «Адмирал»

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В отличие от приморского хоккейного «Адмирала» китайский «Куньлунь Ред Стар» в новом хоккейном сезоне выступит, вот только пока не понятно, какая же арена станет ему домашней. Хоккейные инсайды обсудили на канале «Матч ТВ», один из наиболее вероятных вариантов – Владивосток.

Условно китайский клуб (игроков с китайскими паспортами тут меньше половины, а из них с китайскими фамилиями и вовсе очень мало) играет в Континентальной хоккейной лиге с 2016 года. Правда, даже тренер Алексей Ковалев отмечал, что клуб называют «хоккейными цыганами» - домашние матчи игрались то в Пекине, то в Шанхае, то в Шэньчжэне. Концовку прошлого регулярного чемпионата «Куньлунь» доигрывал в России из-за коронавируса в Китае. Но в плей-офф так и не вышел. А плей-офф КХЛ, как мы помним, так и не доиграли.

Где китайский клуб будет проводить следующий сезон, который стартует уже 2 сентября? Госграница на замке, нужно искать российский город. Обсуждается много вариантов.

По информации источников телеканала, среди слабых вариантов — Мытищи и Сочи. Слабых, потому что китайский клуб играет в Восточной конференции, и переезд в западную часть резко поднимет цены на логистику.

- Более сильный вариант — найти арену поближе к Хабаровску. Предлагаются Владивосток, Красноярск. Но это пока в стадии обдумывания, как запасной вариант. «Куньлунь» хочет выступать в Пекине — из клуба уже направили запрос властям Китая. Лично я слышал, что Россия планирует открыть границы с 1 августа. Но это еще не факт, - пишет спортивный журналист Павел Лысенков.

Плюс Красноярска — существенная экономия на авиаперелетах. Плюс Владивостока — готовая для участия в КХЛ «Фетисов Арена», которая не нуждается в модернизации.

Ранее «Адмирал» снялся с чемпионата из-за коронавируса и экономии бюджетных средств. Видимо, аренва будет простаивать.

Да и некоторым игрокам «Куньлуня» было ы играть во Владивостоке привычно. Например, Денису Осипову, который еще в первом сезоне «Адмирала» был признан болельщиками лучшим защитником в команде.

- Думаю, «Куньлунь» мог бы сыграть во Владивостоке, где. Это был бы интересный ход. А если еще китайцам подписать какого-то культового игрока — например, экс-вратаря «Адмирала» Юхо Олкинуору — вообще будет замечательно, - пишет Лысенков.

Он также напомнил про успешный опыт женской команды «Куньлунь», которая сыграла весь плей-офф на выезде, в Дмитрове и Уфе — и стала чемпионом ЖХЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU