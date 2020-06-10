2020-06-10T02:37:59+03:00
Общество

Нелегальный арсенал найден полицейскими Приморья в селе Овчинниково

Помогли полиции обнаружить незарегистрированное оружие сотрудники «Земли леопарда» [фото]
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краюФото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю
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Незарегистрированное гладкоствольное оружие, порох, картечь и большое количество патронов 16 и 12 калибра нашли у 69-летнего жителя села Овчинниково сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Хасанскому району Приморья. А помогли полицейским в этом специалисты отдела охраны национального парка «Земля леопарда». Арсенал был обнаружен во время обыска, который провели в жилище у гражданина. Как сообщила служба охраны нацпарка «Земля леопарда», мужчину, хранившего оружие, в прошлом уже задерживали за незаконное проникновение на особо охраняемую природную территорию.

Ружья и боеприпасы изъяты и направлены на исследование, а доставленный в отдел полиции гражданин пояснил, что оружие и боеприпасы достались ему от покойного брата. Ведется расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия».

Сельчанину грозит лишение свободы на срок до четырех лет плюс штраф до восьмидесяти тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU

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