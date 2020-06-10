Сказочное шоу в приморской женской колонии: царь, чудо-юдо, красавица и другие

10 Июнь 2020 2020-06-10T03:31:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Пенитециарное учреждение ИК-10 отметило День легкой промышленности «показом моделей», сделанных руками осужденных женщин. Основное производство в колонии — швейное и такой конкурс проводится уже на протяжении 30 лет. В этом году соревнование мастериц прошло по мотивам русских народных сказок в рамках «Года народного творчества». В формате театрализованного шоу была показана сказка «Варвара-краса, длинная коса», по мотивам одноименного художественного фильма, снятого Александром Роу.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

К представлению участницы готовились на протяжение нескольких месяцев. Естественно под присмотром и руководством сотрудников колонии. Согласно выбранным ролям осужденные женщины перевоплотились в героев сказки: Афоню, Чудо-Юду, бабку — сказительницу, которая в стихах давала подводку к событиям на сцене. А главного персонажа — красавицу Варвару сыграли сразу две женщины. Кульминацией спектакля стало коллективное исполнение русского народного танца.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

Оценивало костюмы, актерское мастерство и умение работать в команде жюри, куда вошли сотрудники и ветераны учреждения. Выбрали победителей в 3 номинациях: лучший дизайнер нарядов, лучшая актриса и лучшая швея. Победительницы получили благодарности и пироги, испеченные в кондитерском цеху «Сладкое завтра», который также работает в колонии. Свои подарки женщинам через администрацию передали члены Общественного совета при ГУФСИН — они не смогли присутствовать на празднике из-за ограничительных мер по эпидобстановке.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

По мнению начальника ИК-10 Оксаны Грицковой, участие в подобных культурно-массовых мероприятиях способствует процессу ресоциализации осужденных женщин, дает возможность проявить свое профессиональное мастерство и творческие способности.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU