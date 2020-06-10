В центре Владивостока поселились топиарные бегемоты
Монтаж топиарных фигур в сквере Центральном во Владивостоке начали городские службы. Три бегемота появились в районе дома № 44 на улице Светланской. Сейчас вокруг малых садовых форм уже идет оформление территории с помощью мраморной крошки.
Пресс-служба мэрии приводит мнение горожан, успевших оценить благоустройство сквера.
— Здорово, что в нашем городе наконец-то начали устанавливать топиарные фигуры. Это красиво и долговечно, если конечно же к ним будут бережно относиться люди, — считает Алла Леонидовна.
Топиарные бегемоты во Владивостоке.Видео: пресс-служба администрации Владивостока
— Уже успели с сыном сфотографироваться. Отлично. Хотелось бы, чтобы это было в каждом районе, — рассказал Макар.
Ранее в сквере на Гайдамаке появилась топиарная фигура в форме солдатской каски. Всего в этом году во Владивостоке установят 30 топиарных фигур — они будут оформлены в 11 композиций в разных районах города. Фигуры появятся в скверах и парках, на разделительных полосах, цветниках, у остановок общественного транспорта. Заказанные администрацией города топиари весьма разнообразны. На улицах Владивостока появятся крольчата, домик хоббита, грибы, мальчик с книгой, олени и косулие, джентльмен и дама с зонтом, байдарки, лошадь с жеребенком, мама с детьми, морские львы и даже дерево счастья.
Фото: сайт администрации Владивостока
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ИСТОЧНИК KP.RU