В центре Владивостока поселились топиарные бегемоты

10 Июнь 2020 2020-06-10T04:05:08+03:00

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Монтаж топиарных фигур в сквере Центральном во Владивостоке начали городские службы. Три бегемота появились в районе дома № 44 на улице Светланской. Сейчас вокруг малых садовых форм уже идет оформление территории с помощью мраморной крошки.

Пресс-служба мэрии приводит мнение горожан, успевших оценить благоустройство сквера.

— Здорово, что в нашем городе наконец-то начали устанавливать топиарные фигуры. Это красиво и долговечно, если конечно же к ним будут бережно относиться люди, — считает Алла Леонидовна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784119" frameborder="0"></iframe> Топиарные бегемоты во Владивостоке.Видео: пресс-служба администрации Владивостока

— Уже успели с сыном сфотографироваться. Отлично. Хотелось бы, чтобы это было в каждом районе, — рассказал Макар.

Ранее в сквере на Гайдамаке появилась топиарная фигура в форме солдатской каски. Всего в этом году во Владивостоке установят 30 топиарных фигур — они будут оформлены в 11 композиций в разных районах города. Фигуры появятся в скверах и парках, на разделительных полосах, цветниках, у остановок общественного транспорта. Заказанные администрацией города топиари весьма разнообразны. На улицах Владивостока появятся крольчата, домик хоббита, грибы, мальчик с книгой, олени и косулие, джентльмен и дама с зонтом, байдарки, лошадь с жеребенком, мама с детьми, морские львы и даже дерево счастья.

Фото: сайт администрации Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU