Присяжные в Находке признали виновным мужчину, убившего беременную сестру

10 Июнь 2020 2020-06-10T04:35:00+03:00

Горожане сочли не заслуживающим снисхождения убийцу, который воткнул в горло жертвы осколок тарелки

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Коллегия присяжных заседателей Приморского краевого суда вынесла обвинительный вердикт жителю Находки, убившему беременную женщину. Присяжные единодушно сочли доказанным, что в июле 2018 года в квартире на улице Постышева в Находке мужчина, поругавшись со своей сестрой, которая была на 8 месяце беременности, нанес ей по голове 15 ударов керамической тарелкой. После того как тарелка разбилась, зажатым в руке осколком нанес удар в шею. Женщина умерла от кровопотери.

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным в содеянном и Обвинение поддержал и сотрудник уголовно-судебного управления прокуратуры края.

Позже, на основании вердикта присяжных заседателей, подсудимому будет вынесен приговор и назначено наказание.

Пункт «г» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU