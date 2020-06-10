Тысячи контейнерных площадок и контейнеров для сбора мусора в этом году появятся в Приморье

10 Июнь 2020 2020-06-10T05:11:07+03:00

В Приморье в 2020 году появится около 8 тысяч новых мусорных контейнеров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Из регионального бюджета Приморья направлены средства на оборудование в крае более 2 тысяч контейнерных площадок для сбора мусора и установку около 8 тысяч мусорных контейнеров. Сделать это планируется до конца года. Как сообщает пресс-служба правительства региона, заявки на благоустройство территорий подавали сами муниципалитеты. В среднем в каждом районе появится от 20 до 40 площадок.

— Контейнерные площадки переоборудуют не только на прежних местах — муниципалитеты совместно с перевозчиками разработали схему размещения мест накопления коммунальных отходов (ТКО). Площадки с новой пропиской позволять наладить цивилизованный сбор ТКО и избежать образования несанкционированных свалок в отдаленных районах края«, — уточняют специалисты КГУП «Приморский экологический оператор».

Сообщается, что программа обустройства контейнерных площадок, оборудованных по единому современному стандарту, рассчитана на три года. В местах, где установить площадку невозможно технически, предусмотрят пакетированный сбор.

Параллельно с этим в Приморье будет внедряться раздельной сбор мусора. Для этого постепенно площадки оснастят специализированными контейнерами. Мусор будут делить на два потока: перерабатываемый мусор (пластик, алюминий, жесть, стекло, макулатура) и отходы, которые не пойдут на вторичную переработку (пищевые и прочие ТКО). На мусорных баках разместят иллюстрацию с инструкцией. Около тысячи баков для раздельного сбора установят в крупных городах края уже в ближайшее время.

Планируется, что к 2024 году в общем объеме твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку — до 60%.

— Однако перейти к раздельному сбору отходов, не наладив цивилизованный оборот мусора во всех уголках края, невозможно. Старт мусорной реформы в этом году показал, что во многих населенных пунктах отходы сбрасывались в ближайших лесах и оврагах, а мусорных контейнеров совсем не было. Потому краевое Правительство приняло решение финансово поддержать муниципалитеты, чтобы повсеместно оборудовать контейнерные площадки для сбора ТКО, — рассказала заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко.

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ИСТОЧНИК KP.RU