2020-06-10T05:44:57+03:00
Общество

До 30 июля в Покровском парке Владивостока появится новая пешеходная зона

Для ее создания брусчатку уложат на 1700 квадратных метрах территории парка
Никита СЕРГЕЕВ
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Покровский паркПокровский паркФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Подрядчик, выбранный мэрией Владивостока, оформляет необходимые документы и готовится начать ремонт пешеходный зоны в Покровском парке. Новое комфортное для передвижения и отдыха горожан пространство должно быть сделано в парке до конца июля.

Как сообщает управление дорог и благоустройства администрации столицы Приморья, подрядчик определен по итогам открытого электронного аукциона, который был проведен на днях.

«Пешеходная дорожка будет выполнена из брусчатки и отделена от зеленой зоны парка бетонными бортовыми камнями. Новая брусчатка будет уложена на порядка 1700 квадратных метрах», — конкретизируют представители управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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