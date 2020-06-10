До 30 июля в Покровском парке Владивостока появится новая пешеходная зона

10 Июнь 2020 2020-06-10T05:44:57+03:00

Для ее создания брусчатку уложат на 1700 квадратных метрах территории парка

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Подрядчик, выбранный мэрией Владивостока, оформляет необходимые документы и готовится начать ремонт пешеходный зоны в Покровском парке. Новое комфортное для передвижения и отдыха горожан пространство должно быть сделано в парке до конца июля.

Как сообщает управление дорог и благоустройства администрации столицы Приморья, подрядчик определен по итогам открытого электронного аукциона, который был проведен на днях.

«Пешеходная дорожка будет выполнена из брусчатки и отделена от зеленой зоны парка бетонными бортовыми камнями. Новая брусчатка будет уложена на порядка 1700 квадратных метрах», — конкретизируют представители управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU