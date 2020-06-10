Некрасовский путепровод во Владивостоке начнут ремонтировать 11 июня

10 Июнь 2020 2020-06-10T06:07:07+03:00

Полностью перекрывать движение по путепроводу на время ремонта не будут, заверяет мэрия

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Комплексный ремонт одного из главных дорожных участков Владивостока — Некрасовского путепровода — начнется 11 июня. Фронт работ развернется от остановки «Некрасовская» до стадиона «Строитель». Сначала будут ремонтировать направление за город: от поворота в районе Камского переулка по направлению к стадиону «Строитель». Затем рабочие приступят к ремонту полос в центр Владивостока. После этого начнется комплексный ремонт самого мостового сооружения.

Предстоит уложить два слоя асфальтового покрытия на подъездах к магистрали и самом путепроводе, заменить бортовые камни, отремонтировать железобетонные конструкции, восстановить систему ливневой канализации.

— На путепроводе, помимо укладки асфальтового покрытия на проезжей части, будут проведены работы по восстановлению гидроизоляции и поврежденных балок, отремонтированы предохранительные полосы, заменены тротуарные блоки, установлено новое барьерное ограждение — оно будет по типу, как на Золотом мосту. Общий объем работ по асфальтированию — 27 тысяч квадратных метров до мостового перехода и 48 тысяч квадратных метров — сам путепровод и развязки, — рассказал представитель компании-подрядчика «Автобан-ДВ» Никита Шпагин.

Как заверяет мэрия, Работы будут вестись по полосам. Кроме этого муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» подготовило альтернативный проезд — дорогу «Нефтеветка — Кунгасный».

Асфальтирование Некрасовского путепровода планируют завершить до конца сентября. Затем нанесут разметку и установят барьерное ограждение. По контракту окончить все работы подрядная организация должна до 15 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU