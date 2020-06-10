Партия направит наблюдателей на участки голосования по поправкам в Конституцию

10 Июнь 2020 2020-06-10T06:42:51+03:00

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«Единая Россия» в Приморье поможет обеспечить легитимность общенародного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Для того, чтобы процедура прошла открыто и честно, с соблюдением закона, региональное отделение партии направит наблюдателей на каждый участок голосования.

Как рассказали в региональном партийном штабе по организации общероссийского голосования, соответствующая договоренность достигнута с Общественной палатой Приморского края, которая формирует сегодня корпус наблюдателей. В него войдут представители общественных организаций, политических объединений, инициативные граждане. Кроме того, помощь в наблюдении окажут волонтеры «Единой России». Напомним, в связи с пандемией коронавируса на базе общественных приемных и местных отделений партии в Приморском крае были созданы волонтерские центры, речь идет о сотнях добровольцах.

Социологические опросы показывают, что жители страны поддерживают поправки к Конституции, причем это граждане различных возрастов и политических взглядов. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко в ходе первого заседания координационного совета при Общественной палате РФ по взаимодействию с политическими партиями в осуществлении общественного контроля за общероссийским голосованием по закону о поправке к Конституции.

«На фоне последних событий, общей борьбы с коронавирусом, мы видим своевременность и важность, прежде всего, блока социальных поправок в Конституцию. Забота о человеке, его благополучие – основа государственной политики. В случае принятия поправки закрепят важные для всех нас вещи. Это, прежде всего, качественная медицина, индексация пенсий и пособий, традиционные семейные ценности, забота о детях и многое другое», - отметил он.

Ревенко напомнил, что «Единая Россия» принимала активное участие в работе над поправками – еще до пандемии в регионах прошло обсуждение ключевых положений, которые предлагались к внесению в основной закон страны. Эти предложения были переданы в рабочую группу по поправкам, в которой также работали представители партии. Часть предложений от регионов вошла в итоговую редакцию.

«Но, пожалуй, самое важное, что учтено мнение людей. И таким образом мы можем говорить, что результат предстоящего голосования по поправкам станет своего рода новым общероссийским консенсусом, объединяющим всех жителей страны», - подчеркнул замсекретаря Генсовета партии.