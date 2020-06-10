2020-06-10T07:27:39+03:00
Происшествия

Коронавирусная инфекция унесла жизни 25 приморцев

Специалисты рассказали о новой жертве COVID-19
Милана СОКОЛ
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25 человек умерли от коронавируса в Приморье25 человек умерли от коронавируса в ПриморьеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Приморском крае от новой коронавирусной инфекции скончался еще один местный житель. Опасное заболевание в этот раз унесло жизнь мужчины. Всего с начала эпидемии в крае зафиксировано 2552 случая COVID-19, при этом 25 человек не смогли справиться с болезнью.

– Получено патологоанатомическое заключение о том, что причиной смерти 60-летнего мужчины стала новая коронавирусная инфекция. Болезнь протекала в тяжелой форме и усугубила ряд хронических заболеваний, – прокомментировали специалисты министерства здравоохранения Приморья.

Роспотребнодзар подтвердил 52 новых случая коронавируса в крае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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