Коронавирусная инфекция унесла жизни 25 приморцев
В Приморском крае от новой коронавирусной инфекции скончался еще один местный житель. Опасное заболевание в этот раз унесло жизнь мужчины. Всего с начала эпидемии в крае зафиксировано 2552 случая COVID-19, при этом 25 человек не смогли справиться с болезнью.
– Получено патологоанатомическое заключение о том, что причиной смерти 60-летнего мужчины стала новая коронавирусная инфекция. Болезнь протекала в тяжелой форме и усугубила ряд хронических заболеваний, – прокомментировали специалисты министерства здравоохранения Приморья.
Роспотребнодзар подтвердил 52 новых случая коронавируса в крае.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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