2020-06-10T06:48:46+03:00
Общество

Металлкрафт процветает в исправительной колонии Приморья

Заключенные создали кружок по изготовлению из металла различных фигур и композиций [фото]
Константин МИХАЙЛОВ
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Металлкрафтинг в ИК-33. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Приморскому краюМеталлкрафтинг в ИК-33. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Приморскому краю
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В исправительные колонии № 33 в Приморье у осужденных появилась возможность освоить металлкрафтинг. Так называется моделирование металлических фигур, составленных и соединенных из множества частей. Сотрудники учреждения создали все необходимые условия для работы необычного кружка: подобрали и обустроили помещение, помогли найти специальную литературу, схемы, материалы и инструменты для работы.

Чтобы попасть в кружок осужденные должны владеть точечной сваркой, и в ИК-33 у них есть возможность освоить профессию «сварщик». Теперь люди, находящиеся в заключении, могут создавать конструкции различных размеров из листового металла в 3D-технике. Такие композиции могут украсить помещения или занять место в ландшафтном дизайне.

Уже собрано множество изделий, среди них фигуры медведя и тигра в полный рост, голова льва. Сейчас кружковцы работают над большой скульптурой металлического дракона. Он украсит фонтан на территории колонии.

Ростовая фигура тигра из металла. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Приморскому краю

Ростовая фигура тигра из металла. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Приморскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU

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