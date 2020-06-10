Морские котики осваивают территорию Луговой площади во Владивостоке

10 Июнь 2020 2020-06-10T07:10:08+03:00

Морские котики пока еще не распакованы до конца Фото: Сергей БАЛАНОВ

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Очередные топиарные фигуры устанавливают в столице Приморья. На этот раз морские котики появились на клумбе площади Луговой. Топиари уже установлены, но пока скрыты от глаз горожан и воздействия приморской погоды под слоем пластиковой пленки. Городские службы занимаются оформление пространства вокруг фигур.

Ранее в городе были установлены топиарные фигуры в виде каски и трех бегемотов. Всего в этом году во Владивостоке установят 30 подобных малых садовых форм — они будут оформлены в 11 композиций в разных районах города.

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ИСТОЧНИК KP.RU