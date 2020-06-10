2020-06-10T07:10:08+03:00
Общество

Морские котики осваивают территорию Луговой площади во Владивостоке

Новые топиарные фигуры появились в городе на площади Луговой
Никита СЕРГЕЕВ
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Морские котики пока еще не распакованы до концаМорские котики пока еще не распакованы до концаФото: Сергей БАЛАНОВ
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Очередные топиарные фигуры устанавливают в столице Приморья. На этот раз морские котики появились на клумбе площади Луговой. Топиари уже установлены, но пока скрыты от глаз горожан и воздействия приморской погоды под слоем пластиковой пленки. Городские службы занимаются оформление пространства вокруг фигур.

Ранее в городе были установлены топиарные фигуры в виде каски и трех бегемотов. Всего в этом году во Владивостоке установят 30 подобных малых садовых форм — они будут оформлены в 11 композиций в разных районах города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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