2020-06-10T07:32:04+03:00
Происшествия

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано во Владивостоке и Находке

Коронавирусная инфекция подтвердилась уже у 2552 приморцев
Милана СОКОЛ
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Число больных во Владивостоке продолжает растиЧисло больных во Владивостоке продолжает растиФото: Милана СОКОЛ
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52 новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировано в Приморье за последние сутки. Всего с начала пандемии в крае опасная инфекция подтвердилась у 2552 местных жителей.

– Традиционно прирост дают города Владивосток и Находка, – отметили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Также стало известно о новом летальном исходе от коронавируса в крае. У 60-летнего пациента инфекционного госпиталя болезнь протекала в тяжелой форме. Инфекции сопутствовал и ряд хронических заболеваний.

Плохие новости разбавила и позитивная информация, касающаяся эпидобстановки в крае. Врачи смогли вылечить 85 пациентов, среди которых и трое детей. Все они выписаны в минувшие сутки из больниц. В общей сложности уже 1614 человек смогли справиться с болезнью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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