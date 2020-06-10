Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано во Владивостоке и Находке

10 Июнь 2020 2020-06-10T07:32:04+03:00

Изменить размер текста: A A

52 новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировано в Приморье за последние сутки. Всего с начала пандемии в крае опасная инфекция подтвердилась у 2552 местных жителей.

– Традиционно прирост дают города Владивосток и Находка, – отметили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Также стало известно о новом летальном исходе от коронавируса в крае. У 60-летнего пациента инфекционного госпиталя болезнь протекала в тяжелой форме. Инфекции сопутствовал и ряд хронических заболеваний.

Плохие новости разбавила и позитивная информация, касающаяся эпидобстановки в крае. Врачи смогли вылечить 85 пациентов, среди которых и трое детей. Все они выписаны в минувшие сутки из больниц. В общей сложности уже 1614 человек смогли справиться с болезнью.

ПО ТЕМЕ:

Коронавирусная инфекция унесла жизни 25 приморцев

Специалисты рассказали о новой жертве COVID-19 (подробнее...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU