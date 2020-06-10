Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано во Владивостоке и Находке
52 новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировано в Приморье за последние сутки. Всего с начала пандемии в крае опасная инфекция подтвердилась у 2552 местных жителей.
– Традиционно прирост дают города Владивосток и Находка, – отметили в территориальном управлении Роспотребнадзора.
Также стало известно о новом летальном исходе от коронавируса в крае. У 60-летнего пациента инфекционного госпиталя болезнь протекала в тяжелой форме. Инфекции сопутствовал и ряд хронических заболеваний.
Плохие новости разбавила и позитивная информация, касающаяся эпидобстановки в крае. Врачи смогли вылечить 85 пациентов, среди которых и трое детей. Все они выписаны в минувшие сутки из больниц. В общей сложности уже 1614 человек смогли справиться с болезнью.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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