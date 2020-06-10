Защита бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева обжаловала приговор
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев обжаловал приговор 2019 года в Кассационном суде. Он хочет добиться оправдания, сообщил его адвокат Александр Высоцкий.
— Жалоба подана, апелляционная инстанция пока не назначила дату (рассмотрения), — уточнил Высоцкий
Рассматривать жалобу будет Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве.
Напомним, бывший руководитель административного центра Приморья был признан Тверским судом Москвы виновным по трем статьям уголовного кодекса: в получении особо крупной взятки, злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. Суд приговорил Игоря Пушкарева к 15 годам строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно.
Также Советский районный суд Владивостока по иску Генпрокуратуры взыскал с Пушкарева и нескольких соответчиков почти 1,5 млрд рублей в пользу государства.
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ИСТОЧНИК KP.RU