2020-06-10T07:37:15+03:00
Общество

Защита бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева обжаловала приговор

Дата рассмотрения кассационной жалобы пока не назначена
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: личный аккаунт Facebook Игоря ПушкареваФото: личный аккаунт Facebook Игоря Пушкарева
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Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев обжаловал приговор 2019 года в Кассационном суде. Он хочет добиться оправдания, сообщил его адвокат Александр Высоцкий.

— Жалоба подана, апелляционная инстанция пока не назначила дату (рассмотрения), — уточнил Высоцкий

Рассматривать жалобу будет Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве.

Напомним, бывший руководитель административного центра Приморья был признан Тверским судом Москвы виновным по трем статьям уголовного кодекса: в получении особо крупной взятки, злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. Суд приговорил Игоря Пушкарева к 15 годам строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно.

Также Советский районный суд Владивостока по иску Генпрокуратуры взыскал с Пушкарева и нескольких соответчиков почти 1,5 млрд рублей в пользу государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Защита бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева обжаловала приговор
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