В каких домах во Владивостоке отключат горячую воду с 15 по 23 июня

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:32:38+03:00

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Энергетики Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») завершают второй этап весенне-летних гидравлических испытаний во Владивостоке раньше срока. Официальная дата окончания второго этапа — 11 июня, однако уже вчера к горячему водоснабжению (ГВС) подключили более полутысячи домов.

Третий этап гидравлических испытаний пройдет в Дальневосточной столице с 15 по 23 июня. ГВС будет временно ограничено у части потребителей Советского района, подключенных к теплоцентрали «Вторая речка».

С 15 до 23 июня ГВС будет временно ограничено по следующим адресам:

100-летия Владивостока: 28, 88, 90, 92, 98а, 100а, 102, 104, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 120а, 121, 123, 124, 125а, 126, 128, 128а, 129, 130, 130а, 131, 133, 133а, 133у, 134, 135, 136, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 145а, 147, 149, 151, 153;

Арсенальная: 15;

Багратиона: 4, 6, 6а, 8;

Бородинская: 20у, 23/9, 25, 27, 29, 31, 33, 37/3, 39, 41а, 43, 45, 46/50, 47;

Давыдова: 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 28, 28а, 28б, 28в, 29, 29а, 30, 30а, 31а, 32, 33а, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 42а, 100у;

Енисейская: 1, 1у, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24;

Кирова: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19/1, 19/2, 20, 20а, 21/1, 21/2, 22, 22а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 56а, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 93, 112;

Кутузова: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 5в, 7;

Магнитогорская: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11у, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

Русская: 2а, 2д, 5, 7, 9, 9б, 11, 11а, 15, 17а, 19в, 25, 27, 27а, 29, 33, 35, 37, 39, 39а, 41в, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 53б, 53д, 55а, 55а/0, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 61, 63, 65а, 67/1, 67/2, 68/1, 68а, 69, 70, 70а, 71, 72, 72а, 72в, 73, 73а, 73б, 74, 74а, 74б, 75, 76, 76а, 76б, 77, 78, 78а, 79, 80/2, 81, 82, 84, 85, 85а, 86, 87, 87а, 88, 88а, 88а, 90, 94, 94а, 97, 98, 99;

Татарская: 1, 5, 6;

Узбекская: 14, 15;

Чапаева: 2, 4, 5, 8, 12, 14, 16, 24, 26;

Чкалова: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26.

Несмотря на то, что магистральные сети на части территории Владивостока уже отремонтированы и готовы к подаче воды, существуют еще внутриквартальные (разводящие) сети, находящиеся на балансе других организаций, включая МУПВ «ВПЭС», специалисты которых могут проводить работы на своих участках. В случае отсутствия ГВС горожанам следует обратиться в МУПВ «ВПЭС», либо в свою управляющую компанию.

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