2020-06-10T08:39:18+03:00
Общество

Почта России сообщает о режиме работы отделений в преддверии Дня России

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В четверг 11 июня отделения Почты России на Дальнем Востоке будут работать по установленному графику с сокращением рабочего времени на один час.

12 июня 2020 года станет выходным для большинства отделений почтовой связи страны. При этом определены отделения почтовой связи, которые будут открыты для обслуживания клиентов. В День России будут работать почтовые отделения: 690090 (Владивосток, ул. Верхнепортовая, 2), 680000 (Хабаровск, ул. Муравьева Амурского, 28), 681000 (Комсомольск-на Амуре, пр. Мира, 27), 6750004 (Благовещенск, ул. Пионерская, 27), 679016 (Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 16), 683024 (Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д.2), 685000 (Магадан, ул. Пролетарская, д.10), 693020 (Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 220) и 677000 (Якутск, ул. Дзержинского, 4). Эти отделения будут работать с посетителями по графику субботы.

Уточнить график работы или получить дополнительную информацию об оказании услуг почтовой связи можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.

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