ФСБ изъяла в подпольных «цехах» Приморья тонны морских деликатесов

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:23:15+03:00

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Водные биологические ресурсы без документов, подтверждающих законность их происхождения, изъяли из оборота сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и Управления ФСБ России по Приморскому краю.

На частных подворьях в поселке Дунай и городе Большой Камень, где хранилась и перерабатывалась морепродукция, правоохранителями было обнаружено свыше 3,5 тонны морских деликатесов: мясо краба, гребешок разных видов, трепанг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784149" frameborder="0"></iframe> Сотрудники ФСБ в Приморье обнаружили и изъяли добытые нелегально морепродукты.Видео: пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

В Хасанском районе во время совместного рейда изъято около 300 особей трепанга. «Морской огурец», который был еще жизнеспособен, возвращен в естественную среду обитания. По этим фактам проводятся разбирательства и в результате будут приняты процессуальные решения, сообщает пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Фото: пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU