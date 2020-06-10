ФСБ изъяла в подпольных «цехах» Приморья тонны морских деликатесов
Водные биологические ресурсы без документов, подтверждающих законность их происхождения, изъяли из оборота сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и Управления ФСБ России по Приморскому краю.
На частных подворьях в поселке Дунай и городе Большой Камень, где хранилась и перерабатывалась морепродукция, правоохранителями было обнаружено свыше 3,5 тонны морских деликатесов: мясо краба, гребешок разных видов, трепанг.
Сотрудники ФСБ в Приморье обнаружили и изъяли добытые нелегально морепродукты.Видео: пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
В Хасанском районе во время совместного рейда изъято около 300 особей трепанга. «Морской огурец», который был еще жизнеспособен, возвращен в естественную среду обитания. По этим фактам проводятся разбирательства и в результате будут приняты процессуальные решения, сообщает пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
Фото: пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю
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ИСТОЧНИК KP.RU