174 человека вчера и сегодня вернулись на Родину из Японии, Китая и Таиланда через аэропорт Владивостока

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:57:36+03:00

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Два рейса авиакомпании «Аврора» прилетели из-за границы в аэропорт Владивостока с россиянами на борту. Рейс из Токио приземлился вечером во вторник, 9 июня, а утром следующего дня в столицу российского Дальнего Востока прибыл самолет из Пхукета, следовавший транзитом через Шанхай.

Региональное министерство транспорта извещает, что всего на двух авиалайнерах во Владивосток добрались

— 73 человека отправились в обсерваторы Приморского края, 20 человек уехали в Хабаровский край и Амурскую область, остальные пассажиры в течение двух недель будут соблюдать обязательный карантин по месту жительства, — сообщают представители минтранса.

Россия с 27 марта на фоне пандемии COVID-19 прекратила регулярное авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывоза из-за рубежа российских туристов. 31 марта число вывозных рейсов было сокращено, установлены ограничения на количество прибывающих пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU