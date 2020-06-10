2020-06-10T10:42:05+03:00
Происшествия

«Кувыркалась знатно»: автомобиль едва не угодил в речку на трассе в Приморье

Обеспокоенные водители заподозрили, что машина в угоне [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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ДТП случилось в Лазовском районе ПриморьяДТП случилось в Лазовском районе ПриморьяФото: Милана СОКОЛ
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Авария, судя по всему, с единственным участником, произошла в Лазовском районе Приморья. По кадрам с места происшествия видно, что Toyota Axio съехала с дороги в дороги в кювет, перевернувшись на крышу. Авто остановилось прямо у кромки воды небольшой речки. В таком положении седан и остался лежать. Владельца машины при этом на месте не видно.

Автомобиль получил серьезные кузовные повреждения Фото: Милана СОКОЛ

Автомобиль получил серьезные кузовные поврежденияФото: Милана СОКОЛ

ДТП случилось примерно в 30 километрах от села Лазо при движении в Партизанск. Остановился, думал, помощь нужна. За мной еще один водитель затормозил. Посмотрели, но людей не видно, наверное ушли на своих двоих. Может быть машина в угоне, – поделился с «Комсомолкой» один из автомобилистов.

Авария случилась в Лазовском районе Приморья.Милана СОКОЛ

В пресс-службе ГИБДД Приморья поспешили развеять опасения очевидцев, проверив авто по базе.

– Машина в угоне не числится. Данных о пострадавших и обращения по факту ДТП не поступало, – прокомментировали специалисты ведомства.

Не исключено, что хозяин попросту отправился в близлежащий населенный пункт на поиски эвакуатора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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