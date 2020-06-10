«Кувыркалась знатно»: автомобиль едва не угодил в речку на трассе в Приморье
Авария, судя по всему, с единственным участником, произошла в Лазовском районе Приморья. По кадрам с места происшествия видно, что Toyota Axio съехала с дороги в дороги в кювет, перевернувшись на крышу. Авто остановилось прямо у кромки воды небольшой речки. В таком положении седан и остался лежать. Владельца машины при этом на месте не видно.
Автомобиль получил серьезные кузовные поврежденияФото: Милана СОКОЛ
– ДТП случилось примерно в 30 километрах от села Лазо при движении в Партизанск. Остановился, думал, помощь нужна. За мной еще один водитель затормозил. Посмотрели, но людей не видно, наверное ушли на своих двоих. Может быть машина в угоне, – поделился с «Комсомолкой» один из автомобилистов.
Авария случилась в Лазовском районе Приморья.Милана СОКОЛ
В пресс-службе ГИБДД Приморья поспешили развеять опасения очевидцев, проверив авто по базе.
– Машина в угоне не числится. Данных о пострадавших и обращения по факту ДТП не поступало, – прокомментировали специалисты ведомства.
Не исключено, что хозяин попросту отправился в близлежащий населенный пункт на поиски эвакуатора.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU