2020-06-10T10:45:11+03:00
Общество

Нечестный житель Лесозаводска надувал желающих нечестно получить права

Следователи вычислили уже трех "кинутых на деньги" граждан, но расследование продолжается
Никита СЕРГЕЕВ
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Следственный комитет возбудил дело по статье "Мошенничество"Следственный комитет возбудил дело по статье "Мошенничество"Фото: Иван ПЕТРОВ
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Следственный комитет в Приморье Возбудил уголовное дело против 27-летнего жителя Лесозаводска. Как считают следователи, в феврале-марте этого года мужчина, узнал от знакомого, что некий гражданин желает получить водительское удостоверение категории «СЕ», но не желает проходить экзамен «на права». Мошенник предложил решить этот вопрос с помощью знакомых в соответствующих структурах за 60 тысяч рублей. Доверчивый гражданин в два приема перевел на банковский счет доверенного лица подозреваемого 23 тысячи рублей. «Решала», конечно же, ничего решать и не собирался, а деньги потратил на себя.

Установлено еще 3 аналогичных эпизода преступной деятельности у подозреваемого: злоумышленник озвучивал жертве какую-то сумму и получал переводы денег. Никто из пострадавших своих денег не вернул и, как пишет, пресс-служба СУ СК по Приморскому краю, «водительское удостоверение им все равно придется получать на общих законных основаниях».

Мужчина проходит по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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