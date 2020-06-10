2020-06-10T12:10:24+03:00
Происшествия

«Прямо на голову падают»: полчища гусениц атаковали Советский район Владивостока

Насекомые безжалостно поедают листву, щедро сдабривая окрестности продуктами жизнедеятельности [видео]
Милана СОКОЛ
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Насекомые атаковали один из районов ВладивостокаНасекомые атаковали один из районов ВладивостокаФото: принтскрин видео.
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Настоящее нашествие гусениц запечатлели на видео жители Советского района Владивостока. По словам очевидцев, полчища насекомых расплодились на Второй речке. Личинки безжалостно уничтожают листву на деревьях вокруг, оставляя повсюду экскременты.

Как уверяют очевидцы, огромное количество гусениц наблюдается на Русской, Енисейской, Кутузова, Багратиона и Кирова. Горожане уверяют, что неприятные соседи поселились на многих детских площадках района. Прогулки для местных жителей с недавних пор превратились в настоящий квест.

Нашествие гусениц во Владивостоке.Видео: vtoryak.vdk

«Все площадки и лавочки в гусеницах и продуктах их жизнедеятельности», «Багратиона 4, на Русской,76 - тоже такая история. Гусеницы и их го*но прямо на голову падают» – делятся переживаниями горожане.

Отметим, подобное нашествие насекомых на Второй речке уже не в первый раз.

– Кирова, 32, едят со страшной силой 2 год подряд , что делать? Спецы, скажите чем ? Мы сами обработаем, – просят помощи обеспокоенные жильцы.

Судя по кадрам, район атаковали ясеневые пилильщики. Согласно информации из открытых источников, взрослые особи очень прожорливы, они практически целиком поедают листья, оставляя нетронутыми лишь главную и боковые жилки. Очевидно, что в борьбе с растущей популяцией, может помочь обработка деревьев инсектицидами. Поэтому горожане надеются на помощь администрации Владивостока.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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