Уйти в отставку предложили председателю Думы Владивостока и председателю одного из комитетов

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:54:39+03:00

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Подать в отставку в добровольном порядке предложили председателю Думы Владивостока Андрею Брику и председателю комитета по социальной политике и делам ветеранов Людмиле Таран члены группы «Культурный фронт». Это общественное объединение активных жителей столицы Приморья, еще недавно носившее название «Культурная оборона», известно прежде всего своей инициативой присвоить звание «Почетный гражданин Владивостока» галеристу Александру Городнему.

По мнению «культурных фронтовиков», процедура присвоения Звания в 2020 году была не единожды нарушена, причем это делалось намерено. В частности на заседании комитета по социальной политике и делам ветеранов была нарушена норма муниципального правового акта от 22 декабря 2008 г. № 103-МПА, которая четко предписывает депутатам голосовать за каждую кандидатуру отдельно. Однако председатель комитета Людмила Таран поставила на голосование готовое решение комиссии рекомендовать двух кандидатов.

Да и сама процедура присвоения этого важного для города почетного звания, на взгляд общественников, не выдерживает никакой критики. Еще на первом ее этапе комиссия по рассмотрению документов на присвоение звания фактически берет на себя функцию решать, кто получит звание. Хотя такое решение должны принимать депутаты городской думы. Так называемые «рекомендации» по кандидатам, которые выдает комиссия, становятся чуть ли не указанием для проводимого позже комитета. Другие кандидатуры, кроме рекомендованных уже просто не рассматриваются.

В своем обращении «Культурный фронт» пишет...

«Андрей Петрович, Людмила Николаевна, обращаемся к вам как к людям, которые лично отвечают за все происходящее с присвоением звания „Почетный гражданин города Владивостока“ в 2020 году, с предложением — взять на себя персональную ответственность за проявленное пренебрежение своими обязанностями, бездействие, неумение организовать должным образом работу Думы города, комитета по социальной политике и делам ветераном, комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания „Почетный гражданин города Владивостока“, повлекшие нарушение Устава города. Именно вы организовали и лично реализовали нарушения одного из законов городской жизни.

Мы предлагаем вам — подать в отставку с поста председателя Думы города Владивостока и председателя комитета Думы по социальной политике и делам ветеранов, соответственно.

Сделайте, пожалуйста, этот честный шаг прежде, чем с вашей „легкой руки“ в биографию Владивостока будет вписана столь редкая для него позорная страница».

Активисты также направили письма всем депутатам Думы Владивостока с предложением вернуть ситуацию с присвоением звания «Почетный гражданин» в правовое русло. Для этого не утверждать на ближайшем заседании Думы города решение по присвоению звания «Почетный гражданин города Владивостока», принятое с нарушением сразу нескольких норм МПА. Внести соответствующие изменения в Положение о звании «Почетный гражданин города Владивостока» и заново произвести все необходимые организационные действия. А также «в связи с проявленными пренебрежением своими обязанностями, бездействием, неумением организовать должным образом работу Думы города, повлекшим нарушение Устава города», рассмотреть вопрос об отзыве председателя Думы Владивостока Андрея Брика.

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ИСТОЧНИК KP.RU