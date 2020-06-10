Экстренное предупреждение объявлено в Приморье: спасатели сообщили о надвигающемся ливне

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:11:32+03:00

С 11 на 12 июня в Приморье ожидается резкое ухудшение погодных условий

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Спасатели объявили в Приморье экстренное предупреждение. С 11 на 12 июня в крае ожидается шквальный ветер и проливные дожди.

Приморскоое УГМС объявило, что в связи с влиянием активных фронтальных разделов с четверга на пятницу на всей территории Приморья ожидаются ливневые дожди, местами сильные. Количество осадков при этом может достигать до 45 мм. Дожди могут сопровождаться грозами и шквалистым ветром порывами до 23 метров в секунду, сообщает главк МЧС.

Так 11 июня на территории центральных и северных районов Приморья прогнозируется сильный дождь, а 12 июня ночью и в утром на территории Дальнегорского городского округа и Тернейского муниципального района ожидается ветер порывами до 23 м/с.

Из-за разгула стихии возможно увеличение числа ДТП, подмыв опор мостов, подъем уровня воды, отключение электроснабжения, аварии на ЛЭП и другие нарушения в работе системы ЖКХ.

Спасатели рекомендуют отказаться от любых поездок по краю и исключить выход в море и на охоту.

ИСТОЧНИК KP.RU