Морские ежи против COVID-19: ученые в Приморье разрабатывают противовирусный препарат

11 Июнь 2020 2020-06-11T00:30:44+03:00

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Ученые «Тихоокеанского института биоорганической химии» ДВО РАН получили из морских ежей вещества с противовирусным эффектом и планируют исследовать возможности этих препаратов в борьбе с коронавирусами, сообщил академик РАН, научный руководитель института Валентин Стоник.

— Вещества, выделенные нашими учеными из морских ежей и других морских организмов, обладают противовирусным действием. Это показали испытания, проведенные на некоторых вирусах, например, герпеса. Планируем продолжить исследования, чтобы понять, эффективны ли эти вещества для борьбы с коронавирусами, которых насчитывается более 40. Мы договаривались с НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова ДВО РАН о том, что как только у них появится модельный коронавирус, не COVID-19, организуем испытания полученных нами веществ, чтобы выяснить, могут ли они быть полезными в борьбе с инфекциями, вызываемыми коронавирусами, — сказал Стоник «Интерфаксу».

По словам ученого проверка эффективности препаратов в отдельных экспериментах может занять около двух месяцев, но чтобы появилась уверенность, надо много работать и задействовать значительные научные силы.

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ИСТОЧНИК KP.RU