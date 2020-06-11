2020-06-11T00:48:42+03:00
Общество

Промышленные предприятия Приморья поддержит специальный фонд

Организация появится в этом году для создания льготных условий финансирования промпредприятий
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: pixabayФото: pixabay
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Фонд поддержки промышленных предприятий собираются создать в Приморье в 2020 году. Организация обеспечит льготные условия финансирования оборонных и гражданских предприятий региона, сообщил 10 июня губернатор Приморья Олег Кожемяко на внеочередном заседании Законодательного Собрания Приморского края.

— Он должен обеспечить льготные условия финансирования проектов предприятий, направленных на создание новой продукции, в том числе, для предприятий оборонно-промышленного комплекса, продукции гражданского назначения, обновления материальной базы наших заводов, а также участие в программе повышения производительности труда. Прежде всего, такая поддержка будет адресована заводу «Прогресс», 122 Авиаремонтному заводу, «Восточной верфи», Находкинскому СРЗ. Финансирование будет осуществляться совместно с федеральным фондом развития промышленности", — сказал Кожемяко.

Как сообщил глава региона, Дальнегорский ГОК уже получил региональную поддержку в 430 миллионов рублей. По мнению Кожемяко, это не просто вливание средств, а сохранение деятельности и поэтапная модернизация производства. Планируется, что в следующем году предприятие выйдет на безубыточный уровень.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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