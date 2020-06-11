Звезды помогут: гостиницы прошедшие классификацию заработают в Приморье раньше других

11 Июнь 2020 2020-06-11T02:28:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Приморские гостиницы, которые еще до снятия ограничений по пандемии пройдут классификацию «звездности», возобновят работу в первую очередь, сообщил заместитель председателя правительства края Константин Шестаков.

— Возобновление работы туробъектов в Приморье будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Первыми откроются гостиницы, которые прошли классификацию. Многие из отелей эту процедуру уже прошли, базы отдыха только начали эту работу. Однако на первоначальном этапе речь идет только о гостиницах. Базы отдыха, хостелы и другие места размещения будут открываться по мере снятия противоэпидемических ограничений, — заявил зампред регионального правительства.

Как ранее сообщил губернатор Олег Кожемяко, при благоприятной эпидемиологической ситуации к середине июня в Приморье могут открыться некоторые объекты туристической инфраструктуры. Было поручено муниципалитетам сформировать реестр объектов и территорий, отдыхать на которых будет безопасно.

СПРАВКА:

Классификация объектов туристической индустрии проводится Приморским центром сертификации. Во время проверки специалисты сверяют соответствие зданий техническим требованиям, оценивают количество и качество услуг, номерной фонд и квалификацию персонала. После оценки предприятие получает свидетельство о классификации на три года. Предусмотрено шесть категорий — от «без звезд» до «пять звезд».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU