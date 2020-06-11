Почти на миллиард рублей уменьшился дефицит бюджета Приморья

11 Июнь 2020 2020-06-11T02:55:30+03:00

Это произошло благодаря поступлению из федерального бюджета 1 296 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

На внеочередном заседании депутаты Законодательного собрания Приморского края 10 июня приняли поправки в бюджет региона, предусматривающие уменьшение дефицита на 996 миллиона рублей за счет поступивших в регион федеральных средств.

— Дополнительных ресурсов мы получили из федерального бюджета 1 296 миллионов рублей, и предлагаем их сегодня отразить в бюджете, на 996 миллионов сократить дефицит бюджета, а 300 миллионов рублей потратить по целевому назначению на народное голосование [по поправкам в Конституцию], которое пройдет у нас 1 июля, — сказала председатель правительства Приморья Вера Щербина, представляя законопроект.

Поправки были приняты парламентариями сразу в трех чтениях.

После корректировки бюджет края на текущий год составил по доходам 144 миллиарда рублей — было 142,8 миллиарда. По расходам 166,4 миллиарда рублей — было 166,1 миллиарда. Дефицит бюджета составил 22,4 миллиарда рублей.

Вера Щербина сообщила собравшимся, что после 1 июля, когда будет проведен анализ полугодия, правительство и депутаты должны будут начать урезание расходов бюджета. Это связано с большим дефицитом и негативными экономическими последствиями пандемии коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU