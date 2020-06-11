Почти 27 тонн краба в Приморье запретили продавать из-за найденной кишечной палочки

11 Июнь 2020 2020-06-11T04:39:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В партии краба весом почти 27 тонн производителя из Приморского края Приморская межобластная ветеринарная лаборатория обнаружила кишечную палочку. В сообщении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области говорится: «В ходе лабораторных испытаний проб от варено-мороженых конечностей краба-стригуна ангулятус в панцире (глазированный) обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и превышение общего уровня бактериальной обсемененности (КМАФАнМ) в 150 раз».

Как комментируют специалисты, после разморозки такой продукции патогенная микрофлора начинает развиваться с большой скоростью. Многократное превышение показателя КМАФАнМ также говорит о возможной порче продукта.

Надо отметить, Что исследования проводились по обращению самого владельца продукции. Возможной причиной таких серьезных нарушений ветеринарно-санитарных правил стало несоблюдение технологии производства и температурных режимов при перевозке продукции.

Результаты исследований, как обычно были занесены в профильные информационные системы и разосланы во все заинтересованные организации и ведомства. Дальнейший оборот продукции, в которой обнаружили кишечную палочку запрещен, сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU