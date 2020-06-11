Многоквартирный дом сдадут в конце июня во Владивостоке в районе «Снеговая падь»

11 Июнь 2020 2020-06-11T04:29:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце июня строители планируют сдать в эксплуатацию многоквартирный дом № 25 в жилом комплексе «Снеговая Падь. Комплекс Д» во Владивостоке. Для завершения строительства выбран механизм работы регионального Фонда поддержки обманутых дольщиков, сообщает сайт правительства Приморского края.

— Мы приступили к завершению строительства домов в Снеговой Пади в 2019 году и планируем в июне ввести в эксплуатацию первый дом — дом № 25. Для каждого дома в результате конкурсных процедур были определены подрядчики, финансирование работ которых ведется за счет бюджетных средств. Ключи от квартир получат 230 семей дольщиков, из них 120 семей приобрели квартиры по программе «Жилье для российской семьи», — пояснила советник губернатора Приморья по вопросам долевого строительства Ольга Сун-жаю.

Когда недостроенное здание передали подрядчику — компании ООО «Профитекс», общий процент завершенности дома составлял 68%. На завершение строительства было направлено почти 140 миллионов рублей. Стройка возобновилась в октябре 2019 года. Сейчас подрядчик уже завершает строительно-монтажные работы и проводит благоустройство.

С 15 июня начнут пуско-наладочные работы по автоматизации и охранно-пожарной сигнализации, завершат благоустройство проездов и площадок, наружной лестницы, наладят наружное освещение, сделают озеленение и установят малые архитектурные формы. Ведется строительство подъездных путей к дому.

Ключи от квартир жильцам отдадут после подписания акта приема-передачи дома от застройщика к жильцам и постановки на кадастровый учет. Обычно это занимает около месяца после подписания акта ввода в эксплуатацию, то есть событие произойдет в конце июля — начале августа.

Фото: сайт правительства Приморского края

Напомним, дома ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д» начали строить в 2015 году по государственной программе «Жилье для российской семьи». Но через некоторое время стройка была заморожена, из-за чего более 800 семей не смогли получить квартиры.

В 2019 году проблема перешла в ведение Корпорации развития Приморского края, объекты незавершенного строительства были отданы Фонду поддержки обманутых дольщиков. Фонд собрал и привел в соответствие пакет документов, признал дома проблемными объектами и произвел ряд процедур, необходимых для достройки. В 2019 году на площадки всех шести домов вышли подрядные организации и строительство возобновилось.

Фото: сайт правительства Приморского края

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU