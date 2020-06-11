2020-06-11T05:04:17+03:00
Происшествия

Прокурор требует 18 лет для снайпера, обвиняемого в домогательстве к 6-летнему мальчику в Приморье

Денису Краскину за совершение преступления грозит до 20 лет лишения свободы
Кристина ГРИН
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Приговор суда запланирован на 11 июня. Фото: личная страница супруги обвиняемого в сети.Приговор суда запланирован на 11 июня. Фото: личная страница супруги обвиняемого в сети.Фото: Социальные сети
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В четверг, 11 июня, в Фокинском гарнизонном суде вынесут приговор по резонансному уголовному делу. Обвиняемый в тяжком преступлении – Денис Краскин – снайпер, который участвовал в боевых действиях в Сирии. Военнослужащего в прошлом году арестовали за домогательства к шестилетнему мальчику.

По версии следствия, все случилось в арендованном коттедже, где знакомая Дениса и его супруги праздновала День рождения. Там снайпер перебрал со спиртным и его уложили спать на втором этаже. В другой комнате находились два ребенка. В какой-то момент одна гостей праздника решила проведать ребят, а вернувшись заявила, что Денис приставал к мальчику.

Виктория, жена Дениса, почти год пытается доказать следствию, что за решеткой сидит невиновный, однако снайпер все же был единственным подозреваемым и, как итог, обвиняемым в этом жутком уголовном деле.

Как сообщает Алексей Суконкин в своем аккаунте на Facebook, прокурор запросил у суда для Дениса Краскина 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Повлияет ли мнение гособвинителя на защитника Фемиды – станет известно в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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