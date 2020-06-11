2020-06-11T05:10:07+03:00
Общество

Через 5 дней у турбизнеса Приморья будет план восстановления

Подготовить его поручил губернатор, назвав туристскую отрасль одной из наиболее перспективных для края
Никита СЕРГЕЕВ
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Туристы из КНР в ПриморьеТуристы из КНР в ПриморьеФото: Анастасия ЦАРЕВА
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План по восстановлению туристской отрасли и преодолению в ней последствий коронавируса намерены разработать в ближайшее время власти Приморья. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко по итогам онлайн-сессии Восточного экономического форума в среду, 10 июня.

— По поручению председателя правительства России к 15 июня мы должны подготовить план по выходу туристической отрасли из режима ограничений с учетом эпидемиологической обстановки. Это нужно делать, потому что для Приморья турбизнес имеет огромное значение. Речь о предпринимателях, которые на сегодняшний день лишены возможности работать и несут затраты, — в сфере общественного питания, гостиницы, турбазы. И туристах, которые связывают свои отпуска с возможностью побывать на море, дышать свежим воздухом, — сказал Кожемяко.

Но, по мнению губернатора, даже при снятии ряда ограничений на первом месте останется безопасность граждан, и поэтому параллельно с выходом из пандемии будет усиливаться санитарный контроль.

— Сейчас в Приморье продолжается обязательная классификация гостиниц. Только прошедшие ее средства размещения и соблюдающие определенные санитарные требования, смогут возобновить работу, когда это позволит сделать эпидемиологическая обстановка. Приступили также к учету всех туристических баз, находящихся на территории края. Точно также будет происходить и с предприятиями общественного питания — они будут проверены административными комиссиями. И, конечно, непреложное правило — персонал обязан будет соблюдать перчаточно-масочный режим, проводить дезинфекцию, соблюдать «социальную дистанцию», — резюмировал глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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