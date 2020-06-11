2020-06-11T05:29:30+03:00
Общество

Энергетики ДРСК обеспечат электроэнергией спортивную базу «Олимпийская»

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Гребная база «Олимпийская» станет круглогодичным центром подготовки спортсменов в Приморье. Фото: primorsky.ruГребная база «Олимпийская» станет круглогодичным центром подготовки спортсменов в Приморье. Фото: primorsky.ru
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Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) выполняют технические мероприятия по увеличению электрической мощности для обеспечения электроэнергией гребной базы «Олимпийская» в п. Лозовый Партизанского городского округа.

Энергетики ДРСК обеспечат электроэнергией спортивную базу «Олимпийская»

Энергетики ДРСК обеспечат электроэнергией спортивную базу «Олимпийская»

Для электроснабжения центра круглогодичной подготовки сборных по гребле Приморского края и России будет построено две линии 6 кВ протяжённостью около километра, установлена новая трансформаторная подстанция, а также реконструирована существующая ЛЭП 6 кВ. Присоединяемая мощность составляет 227 кВт.

Для электроснабжения центра круглогодичной подготовки будет построено две линии 6 кВ протяжённостью около километра

Для электроснабжения центра круглогодичной подготовки будет построено две линии 6 кВ протяжённостью около километра

Учитывая высокую важность объекта, энергетики планируют выполнить строительно-монтажные работы в максимально короткие сроки. Все мероприятия будут проводиться с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.

Гребная база «Олимпийская» - площадка для подготовки российских спортсменов, в том числе, к международным соревнованиям по гребле. На базе круглогодично тренируются учащиеся отделения гребли краевой детско-юношеской спортивной школы, также здесь регулярно проходят соревнования по гребным видам спорта. База «Олимпийская» находится рядом с озером Тёплое, которое зимой не замерзает, поэтому тренироваться здесь спортсмены могут круглогодично.

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