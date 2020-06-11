2020-06-11T05:37:43+03:00
Общество

Детеныша косули от собачьих клыков спас фермер, а отправил на реабилитацию охотнадзор Приморья

Сейчас малыш находится в «Центре «Тигр» и ему ничего не угрожает
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Фото: сайт правительства ПриморьяФото: сайт правительства Приморья
Изменить размер текста:

Детеныша косули в поселке Шкотово спасли сотрудники охотнадзора Приморского края. Как сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, 8 июня специалисты обнаружили годовалого косуленка на территории крестьянского фермерского хозяйства.

— Косуля, вероятно, вышла из леса. Фермер защитил ее от собак. Выпуск животного в естественную среду обитания грозит гибелью от хищников, так как неизвестна судьба его матери. Поэтому мы осмотрели малыша и передали его в реабилитационный центр «Тигр» в селе Алексеевка, — рассказали представители охотнадзора.

В сообщении подчеркивается, что сейчас жизни косули ничего не угрожает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детеныша косули от собачьих клыков спас фермер, а отправил на реабилитацию охотнадзор Приморья
Энергетики ДРСК обеспечат электроэнергией спортивную базу «Олимпийская»
Через 5 дней у турбизнеса Приморья будет план восстановления
Прокурор требует 18 лет для снайпера, обвиняемого в домогательстве к 6-летнему мальчику в Приморье
Сбербанк запустил для владельцев бизнеса приложение персональной аналитики «СберСоветник»
Многоквартирный дом сдадут в конце июня во Владивостоке в районе «Снеговая падь»
Почти 27 тонн краба в Приморье запретили продавать из-за найденной кишечной палочки
Почти на миллиард рублей уменьшился дефицит бюджета Приморья
Звезды помогут: гостиницы прошедшие классификацию заработают в Приморье раньше других
Промышленные предприятия Приморья поддержит специальный фонд
Морские ежи против COVID-19: ученые в Приморье разрабатывают противовирусный препарат
Экстренное предупреждение объявлено в Приморье: спасатели сообщили о надвигающемся ливне
«Прямо на голову падают»: полчища гусениц атаковали Советский район Владивостока
Нечестный житель Лесозаводска надувал желающих нечестно получить права
«Кувыркалась знатно»: автомобиль едва не угодил в речку на трассе в Приморье