Детеныша косули от собачьих клыков спас фермер, а отправил на реабилитацию охотнадзор Приморья
Детеныша косули в поселке Шкотово спасли сотрудники охотнадзора Приморского края. Как сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, 8 июня специалисты обнаружили годовалого косуленка на территории крестьянского фермерского хозяйства.
— Косуля, вероятно, вышла из леса. Фермер защитил ее от собак. Выпуск животного в естественную среду обитания грозит гибелью от хищников, так как неизвестна судьба его матери. Поэтому мы осмотрели малыша и передали его в реабилитационный центр «Тигр» в селе Алексеевка, — рассказали представители охотнадзора.
В сообщении подчеркивается, что сейчас жизни косули ничего не угрожает.
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ИСТОЧНИК KP.RU