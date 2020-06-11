Детеныша косули от собачьих клыков спас фермер, а отправил на реабилитацию охотнадзор Приморья

11 Июнь 2020 2020-06-11T05:37:43+03:00

Сейчас малыш находится в «Центре «Тигр» и ему ничего не угрожает

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Детеныша косули в поселке Шкотово спасли сотрудники охотнадзора Приморского края. Как сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, 8 июня специалисты обнаружили годовалого косуленка на территории крестьянского фермерского хозяйства.

— Косуля, вероятно, вышла из леса. Фермер защитил ее от собак. Выпуск животного в естественную среду обитания грозит гибелью от хищников, так как неизвестна судьба его матери. Поэтому мы осмотрели малыша и передали его в реабилитационный центр «Тигр» в селе Алексеевка, — рассказали представители охотнадзора.

В сообщении подчеркивается, что сейчас жизни косули ничего не угрожает.

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ИСТОЧНИК KP.RU