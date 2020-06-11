2020-06-11T06:16:34+03:00
Общество

Гоп-стоп во владивостокском интернет-кафе

53-летний грабитель отнял 70 тысяч рублей у администратора заведения, но был задержан полицией [фото, видео]
Никита СЕРГЕЕВ
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Допрос задержанного грабителя интернет-кафе пресс-служба УМВД России по Приморскому краюДопрос задержанного грабителя интернет-кафе пресс-служба УМВД России по Приморскому краю
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Правоохранителями задержан и заключен под стражу человек, который в Советском районе Владивостока в интернет-кафе отобрал у женщины — администратора 70000 рублей. Когда грабитель скрылся, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

53-летнего местного жителя разыскали и задержали сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю.

Во Владивостоке мужчина ограбил администратора интернет-кафе.Видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Немолодому уже нарушителю закона грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Задержанный. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Задержанный. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

По ходатайству следователя мужчину заключили под стражу. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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