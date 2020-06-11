Гоп-стоп во владивостокском интернет-кафе
Правоохранителями задержан и заключен под стражу человек, который в Советском районе Владивостока в интернет-кафе отобрал у женщины — администратора 70000 рублей. Когда грабитель скрылся, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.
53-летнего местного жителя разыскали и задержали сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю.
Во Владивостоке мужчина ограбил администратора интернет-кафе.Видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Сейчас возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Немолодому уже нарушителю закона грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
Задержанный. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
По ходатайству следователя мужчину заключили под стражу. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
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ИСТОЧНИК KP.RU