Морские львы на площади Луговой устроили игры: с топиарных фигур сняли защитную пленку

11 Июнь 2020 2020-06-11T07:00:12+03:00

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Топиарные фигуры трех морских львов с сегодняшнего дня жители Владивостока уже могут лицезреть во всей красе. С так называемых малых садовых форм, установленных вчера в районе площади Луговой, сняли, защищавшую их до этого, пластиковую пленку. Зеленые ластоногие выглядят симпатично, чего пока нельзя сказать об окружающем их пространстве. Клумбу городским службам еще только предстоит привести в порядок.

Ранее в городе были установлены топиарные фигуры в виде солдатской каски и трех бегемотов. Всего в этом году во Владивостоке установят 30 топиарных фигур — они будут оформлены в 11 композиций в разных районах города. На улицах столицы Приморья также появятся крольчата, домик хоббита, грибы, мальчик с книгой, олени и косулие, джентльмен и дама с зонтом, байдарки, лошадь с жеребенком, мама с детьми и даже дерево счастья.

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ИСТОЧНИК KP.RU